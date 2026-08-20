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Tre storie raccontano i nuovi scout di Dragonero

20 Agosto 2026
di
Enoch, Vietti, Barbieri, Lamberti, Nuti e Talami approfondiscono il ruolo degli scout ne “Il passo degli scout”.
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Il passo degli Scout raccoglie tre storie autoconclusive firmate dai due creatori di DragoneroLuca Enoch e Stefano Vietti, e dal curatore della testata Luca Barbieri. Come suggerisce il titolo, il filo conduttore è il corpo degli Scout, rinato dopo la guerra con gli abominii e osservato da diverse prospettive.
Apre l’albo La scelta, storia sceneggiata da Enoch per i disegni di Luca Lamberti. Il racconto ripercorre il passato di Yeva, la nuova comandante degli Scout, spiegando le drammatiche origini di un carattere duro e spigoloso. Lamberti sfrutta un segno pulito e solido, valorizzato dalle sfumature di grigio che danno brillantezza alle tavole mentre gli sfondi, talvolta appena accennati, lasciano respirare le pagine senza impoverirle.

Con Il trasporto Vietti e Lorenzo Nuti confezionano un’avventura che mette in mostra capacità e competenze degli Scout. Una missione ordinaria si tinge progressivamente di sfumature horror che esaltano il tratto di Nuti, fra i più riconoscibili e apprezzati su Dragonero: grazie ai caratteristici neri profondi, alle ombre graffiate e al tratteggio nervoso il disegnatore sottolinea al meglio la cupezza di ambienti e stati d’animo.

Chiude il volume La misericordia dell’acciaio, scritta da Barbieri e disegnata da Giovanni Talami. Nella foresta di Merovia Ian deve garantire l’avanzata di un cantiere, ma la brutalità e la prepotenza dell’uomo nei confronti della natura complicano ben presto la missione. Talami costruisce tavole dinamiche e leggibili, interpretando bene sia gli ambienti naturali sia la recitazione dei protagonisti. Notevoli tavole 80 e 81 con un combattimento di massa all’alba.

Il trittico de Il passo degli Scout introduce o approfondisce personaggi che sembrano destinati ad avere un ruolo nella continuity dragoneriana e rafforza l’identità degli Scout, come a sottolineare la nuova conformazione narrativa della serie regolare dopo la chiusura del capitolo Mondo Oscuro.

Abbiamo parlato di:
Dragonero #9 (#159) – Il passo degli Scout
Luca Enoch, Stefano Vietti, Luca Barbieri, Luca Lamberti, Lorenzo Nuti, Giovanni talami
Sergio Bonelli Editore, agosto 2026
96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €
ISSN: 977228243000460159

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Giovanni Dacò

Giovanni Dacò

Da molti anni legge fumetti. Per pagarseli ha fatto anche il giornalista, il giardiniere, l’addetto stampa, il muratore, il direttore di riviste, l’agricoltore, lo scrittore.

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