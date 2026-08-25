Quarto bis estivo per il Dragonero anziano

La fanciulla perduta riporta in scena l’Old man Ian protagonista, per la quarta volta, dei bis estivi di casa Bonelli. L’albo è il seguito diretto di La ragazza e il dragone (2025) e amplia la continuity iniziata nel 2023 con La rotta invisibile.

Dopo aver costruito miti, geografia, popoli e architetture del Mondo Cavo – in world building ricco e sfaccettato – Luca Enoch continua con l’appassionante flashforward sulla vita dell’ottuagenario Dragonero e della sua improbabile ciurma, una famiglia allargata di esseri tanto eccentrici quanto potenti che lo chiamano “nonno”. In effetti, nella ricerca della figlia Elara, Ian ha anche incontrato Andhira, sua vera nipote di cui ignorava l’esistenza, anch’essa in cerca della madre perduta. A ostacolare la “cerca” intervengono stavolta gli Árconti, temibili cavalieri attraverso i quali viene approfondita la mitologia dei draghi con particolare attenzione sulle loro capacità, abitudini e gerarchie.

L’avventura si sviluppa in un’alternanza di tempo presente e flashback dedicati al passato di Elara: Enoch sfrutta il rimbalzo temporale per ampliare il mosaico narrativo e aggiungere dettagli che arricchiscono la percezione del Mondo Cavo, come la suggestiva riflessione sullo scorrere del tempo in un mondo senza regolari cicli giorno/notte né una volta celeste come riferimento.

Il ricorso all’ironia, cifra stilistica che sempre impreziosisce i lavori dell’autore, stempera i momenti più drammatici e a volte, attraverso situazioni tragicomiche, favorisce gli snodi di trama. Il finale resta aperto e conferma che il godibilissimo ciclo dedicato all’ottuagenario Dragonero, proseguirà con nuove storie.

La fanciulla perduta è affidata a tre disegnatori, gli stessi del precedente bis. Gero Grassi, Denis Medri e Alessio Moroni si dividono la narrazione in tempo presente, i flashback di Elara e le sequenze con gli Árconti in una pluralità di stili che risulta bene amalgamata, con passaggi fluidi da un segno all’altro. I disegnatori rendono credibile e coerente l’ambientazione alternativa all’Erondar e fra le tavole spiccano la leggendaria battaglia fra draghi a pagine 24 e 25 e una doppia “titanica” a 76 e 77.

Abbiamo parlato di:

Dragonero #8 bis (#158 bis) – La fanciulla perduta

Luca Enoch, Gero Grassi, Denis Medri, Alessio Moroni

Sergio Bonelli Editore, agosto 2026

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €

ISSN: 977261194000660032