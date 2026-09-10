Bad Boy Boogie, la ballata rock di Bon Scott

10 Settembre 2026
di
La vita e le vicende del primo cantante degli AC/DC in una graphic novel realizzata da Nebbioso & Nero.
Musician Trent Reznor Bound by a Chain
Musician Trent Reznor Bound by a Chain --- Image by © Pam Springsteen/Corbis

Comunicato stampa

Alistair Kinnear è l’ultima persona ad aver parlato con Bon Scott, il frontman degli AC/DC, nella tragica notte londinese in cui il cantante ha perso la vita. E lo spirito di Bon torna a dialogare proprio con Alistair, stavolta però non più davanti a una birra in un locale di Camden Town, ma in un limbo surreale, su una scialuppa alla deriva tra i ricordi. Dalla Scozia all’Australia, tra successi rock e intime fragilità, tra le cornamuse, la prigione, la “tribù” dei Fraternity, il legame con Irene Thornton, il tragico incidente del 1974 e l’ascesa mondiale con i fratelli Young alla guida di quel fulmine rock’n’roll chiamato AC/DC,-
In questo racconto per immagini di Enrico Nebbioso Martini e Andrea Nero Bilancio in uscita il 25 settembre 2026, emerge il ritratto di un uomo dal cuore grande e dal destino ribelle.

Bad Boy Boogie – La ballata rock di Bon Scott, il poeta maledetto degli AC/DC
Enrico Nebbioso Martini, Andrea Nero Bilancio
Tsunami Edizioni, 2026
108 pagine, brossurato, bianco e nero – 20,00 €

Gli autori

ENRICO “NEBBIOSO” MARTINI Nato in provincia di Verona nel 1976, ha fondato Cyrano Comics, di cui è curatore delle principali testate e con cui ha ottenuto diversi riconoscimenti, come il premio come Miglior Autoproduzione a Fullcomics 2014 con Curami. Finalista nel 2012 e nel 2018 del Lucca Project Contest, ha pubblicato con Noise Press, EF Edizioni, Renbooks, Weird Book, Reika Manga, Shockdom, Leviathan Labs, Tunuè, Tora Edizioni e i suoi fumetti sono stati tradotti in diverse lingue. Ha scritto per la pubblicità, per riviste di settore e per diversi editori di narrativa. Insiste col dire che gli mancano “solo” otto esami alla Laurea in Lettere.

ANDREA “NERO” BILANCIO Nato a Verona nel 1985, l’anno di Ritorno al futuroe dei Goonies, è un grafico pubblicitario e disegnatore, appassionato di fantasy e fantascienza, ed è stato insegnante di disegno, fumetto e concepting in diversi istituti. Da qualche anno è insegnante presso la Scuola del Fumetto di Verona. Ha già pubblicato per Cyrano Comics in volumi corali. Non guarda Sanremo o le partite di calcio in TV dato che non si potrebbe imparare nulla di utile da poter utilizzare in un’apocalisse zombie.

 

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