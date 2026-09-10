Disponibile il fumetto “Trottole M” di Federico Beghin

Trottole M è il primo fumetto autoprodotto realizzato da Federico Beghin, autore per l’occasione di testi e disegni. La storia, in bianco e nero, è pubblicata in uno spillato di 28 pagine in formato A5.

Nel fumetto due ragazzini, grandi fan dell’omonimo cartone animato, si sfidano giocando con le Trottole M: Mario e Luca non vedono l’ora di assistere alla lotta tra i mostroni che ammirano quando guardano la TV, ma la realtà è un’altra cosa. Oppure no?

Riportiamo la quarta di copertina: “Le leggendarie e uniche Trottole M! I mostroni! I cartoni animati e il misterioso Duilio! Ma fai attenzione a ciò che desideri!“.

Chi è interessato all’acquisto di Trottole M, che costa 5 euro più le spese di spedizione, può scrivere a

fedebeg92@gmail.com