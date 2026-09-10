Avengers: Doomsday – Prevendite superano i 50 milioni di dollari a tre mesi da uscita

Le prevendite nazionali di Avengers: Doomsday negli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 50 milioni di dollari, con tre mesi di anticipo rispetto all’uscita nelle sale, prevista per il 18 dicembre.
Per gli analisti, si tratta di un ottimo inizio per la pellicola diretta dai Fratelli Russo, che uscirà in concomitanza con un altro atteso film, ovvero il terzo capitolo di Dune di Denis Villeneuve, che ha il vantaggio di occupare gli schermi IMAX rispetto al concorrente Marvel Studios.
A questo proposito, i dati indicano che il pubblico starebbe mostrando una netta preferenza per i formati premium, con oltre il 70% delle vendite che riguarderebbe il formato Infinity Vision.