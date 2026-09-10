Avengers: Doomsday – Prevendite superano i 50 milioni di dollari a tre mesi da uscita

10 Settembre 2026
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La pellicola sorprende nelle vendite dei biglietti, soprattutto per il formato Infinity Vision.
Doomsday poster

Le prevendite nazionali di Avengers: Doomsday negli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 50 milioni di dollari, con tre mesi di anticipo rispetto all’uscita nelle sale, prevista per il 18 dicembre.

Per gli analisti, si tratta di un ottimo inizio per la pellicola diretta dai Fratelli Russo, che uscirà in concomitanza con un altro atteso film, ovvero il terzo capitolo di Dune di Denis Villeneuve, che ha il vantaggio di occupare gli schermi IMAX rispetto al concorrente Marvel Studios.

A questo proposito, i dati indicano che il pubblico starebbe mostrando una netta preferenza per i formati premium, con oltre il 70% delle vendite che riguarderebbe il formato Infinity Vision.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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