CEO Sony: “Successo Brand New Day grazie a impatto emotivo del film”

Il CEO della Sony, Ravi Ahuja, ha commentato l’esaltante successo al botteghino americano e internazionale di Spider-Man: Brand New Day sottolineando che la pellicola si distingue da altri film sui supereroi per il grande impatto emotivo che ha avuto sul pubblico.

È un risultato straordinario. Ovviamente non l’avevamo previsto. Pensavamo che avrebbe ottenuto un successo incredibile, ma non immaginavamo che avrebbe raggiunto tali livelli – ha dichiarato Ahuja intervenendo alla conferenza “Media, Communications & Entertainment 2026” di BofA Securities a New York.

Per Spider-Man: Brand New Day, tutti hanno davvero collaborato per creare qualcosa di eccezionale. Il film in sé è molto emozionante… Si discosta quindi un po’ da alcuni dei più recenti film sui supereroi. Rimane comunque a tutti gli effetti un film di supereroi: ci sono molte grandi scene d’azione ed è molto divertente. Ma è anche emozionante. C’è chi esce dalla sala in lacrime; è un aspetto che ha chiaramente colpito il pubblico.

I nostri produttori, Kevin Feige e Amy Pascal, hanno svolto un lavoro straordinario, e anche il nostro studio cinematografico ha fatto un lavoro eccezionale per quanto riguarda il marketing e la distribuzione – ha affermato Ahuja, il quale ha aggiunto che il film è stato distribuito simultaneamente in oltre 80.000 sale in tutto il mondo, stabilendo così un vero e proprio record.

Il personaggio di Peter Parker ha un fascino enorme. Un fascino enorme, ma bisogna saperlo rendere nel modo giusto. E questo film ci è riuscito davvero. Quando uscirà il prossimo? Non abbiamo ancora una data. Di solito ci vogliono un paio d’anni, ma l’anno prossimo uscirà un film dello Spider-Verse.