CEO Sony: “Successo Brand New Day grazie a impatto emotivo del film”

9 Settembre 2026
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Il dirigente della major commenta lo straordinario successo della pellicola con Tom Holland.
Spiderman brandnewday

Il CEO della Sony, Ravi Ahuja, ha commentato l’esaltante successo al botteghino americano e internazionale di Spider-Man: Brand New Day sottolineando che la pellicola si distingue da altri film sui supereroi per il grande impatto emotivo che ha avuto sul pubblico.

È un risultato straordinario. Ovviamente non l’avevamo previsto. Pensavamo che avrebbe ottenuto un successo incredibile, ma non immaginavamo che avrebbe raggiunto tali livelli – ha dichiarato Ahuja intervenendo alla conferenza “Media, Communications & Entertainment 2026” di BofA Securities a New York.

Per Spider-Man: Brand New Day, tutti hanno davvero collaborato per creare qualcosa di eccezionale. Il film in sé è molto emozionante… Si discosta quindi un po’ da alcuni dei più recenti film sui supereroi. Rimane comunque a tutti gli effetti un film di supereroi: ci sono molte grandi scene d’azione ed è molto divertente. Ma è anche emozionante. C’è chi esce dalla sala in lacrime; è un aspetto che ha chiaramente colpito il pubblico.

I nostri produttori, Kevin Feige e Amy Pascal, hanno svolto un lavoro straordinario, e anche il nostro studio cinematografico ha fatto un lavoro eccezionale per quanto riguarda il marketing e la distribuzione – ha affermato Ahuja, il quale ha aggiunto che il film è stato distribuito simultaneamente in oltre 80.000 sale in tutto il mondo, stabilendo così un vero e proprio record.

Il personaggio di Peter Parker ha un fascino enorme. Un fascino enorme, ma bisogna saperlo rendere nel modo giusto. E questo film ci è riuscito davvero. Quando uscirà il prossimo? Non abbiamo ancora una data. Di solito ci vogliono un paio d’anni, ma l’anno prossimo uscirà un film dello Spider-Verse.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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