Rider Comics pubblica “Il sentiero delle erbe amare”

7 Settembre 2026
di
Un fumetto sul lato femminile della Resistenza realizzato da due autrici: Elena Artibani e Ludovica Tedesco.
Il sentiero delle erbe amare cover

Comunicato stampa

Un nuovo fumetto dedicato alla Resistenza sulla Linea Gotica esce per la casa editrice lucchese Rider Comics. Il sentiero delle erbe amare racconta con leggerezza e orgoglio uno dei volti femminili della Resistenza, aggiungendosi ad altri volumi dedicati ai temi della lotta partigiana già presenti in catalogo: il fumetto Gli scapestrati della Linea Gotica di Diletta Giotti e Giulia Iori e il saggio illustrato Sciuscià e i suoi fratelli di Pier Luigi Gaspa (menzione d’onore al Premio Fossati 2026).

Grazie a una storia di amicizia, tenerezza e coraggio, Elena Artibani e Ludovica Tedesco riescono a inserire il racconto storico in una cornice emotiva, accompagnando chi legge a cogliere i segnali della lotta nelle semplici azioni quotidiane di due donne (una giovane e un’anziana) che si dilettano nell’utilizzo delle erbe a scopo medicinale.
Un fumettoadatto anche a lettori e lettrici giovani, che possono muovere i primi passi nel comprendere cosa significasse portare avanti i valori della libertà nel periodo storico in cui il regime fascista controllava la vita di tutte le persone.

Il volume si apre con una prefazione di Virginia Tonfoni e si chiude con un approfondimento di Pier Luigi Gaspa: due interventi che incorniciano il racconto e contestualizzano la tematica, sia dal punto di vista politico sia da quello editoriale.
Il volume è stato realizzato nell’ambito del progetto Il Racconto della Resistenza Oggi di Artespressa APS con il sostegno della Regione Toscana, ed è disponibile in fumetteria, in libreria e sul sito Ridercomics.it dall’8 settembre 2026.

Il sentiero delle erbe amare
Elena Artibani, Ludovica Tedesco
Rider Comics, 2026
100 pagine, brossurato, colori – 18,00 €
ISBN: 9791298592810

Le autrici

Elena Artibani (sceneggiatrice) è nata ad Aosta nel 2001, in una casa piena di fumetti e di storie. Da lì, l’idea di raccontare non se n’è più andata. Fuori dal mondo dei fumetti, studia paleografia latina all’università: anche le scritture medievali, i manoscritti, raccontano una storia. Di solito, lavora dietro le quinte: editing, grafica, impaginazione. Dal 2023 lavora nello studio editoriale Red Whale, dove ha seguito diversi progetti (Rainbow, Edi8, Tunué). Dal 2024, collabora con Rider Comics in veste di editor e grafica, mentre nel 2026, con il volume Il sentiero delle erbe amare, disegnato da Ludovica Tedesco, fa il suo esordio da sceneggiatrice. All’università, nel tentativo di  conciliare studio e lavoro, scrive e organizza seminari sul fumetto e sui contatti con la letteratura.

Ludovica Tedesco (disegnatrice), nata a Palermo nel 1994, è ingegnere civile e architetto. Di giorno si muove tra calcoli e progetti lavorando nel settore della ricerca, di notte tra chine e colori. Vive a Parigi, dove ama catturare scorci della Ville Lumière in acquerello. A marzo 2025 presenta la sua prima mostra personale presso Collezionando a Lucca esponendo le illustrazioni per il calendario benevolo del gruppo Giannecchini. Nell’aprile 2025 pubblica il suo fumetto di esordio NODI: sopravvivere a una relazione a distanza, scritto e disegnato a quattro mani con David Bigotti ed edito da Tora Edizioni. Nel 2024 vince il concorso NarrAzioni 2024 e per Lucca Comics & Games 2025 esce con la graphic novel Che tempo fa al tramonto, edita da Rider Comics, candidata come miglior opera prima al Premio Attilio Micheluzzi al Comicon di Napoli 2026.

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