Marte della Spada: ritorno all’universo di Lapisniger

Nel folto e creativo sottobosco dell’autoproduzione italiana, il percorso di Lapisniger (nome d’arte fumettistico di Matteo “Napo” Palma degli Uochi Toki) si distingue per coerenza, visione e originalità. Attivo come fumettista dal 2011, nella sua carriera carsica ha costruito nel tempo un universo di storie sotterraneo che unisce il fumetto (Piano Immaginario, La magia raccontata da una macchina), musica (il disco Cystema Solare) e animazione (Il Cartografo, rilasciato nella formula Ora o Mai di Ratigher e ora disponibile su Youtube) per raccontare la vita in un sistema solare in cui la Terra è diventata inospitale ed è stata abbandonata, ma, soprattutto, per dare sfogo a una creatività incessante e non convenzionale.

Proprio in questo universo si inserisce Marte della Spada, che racconta la storia di Adelta, giovane ragazza che vive su Marte e che vuole imparare l’arte della spada per tornare sul pianeta azzurro. Il fulcro del fumetto è sicuramente rappresentato dai momenti d’azione e di combattimento, definiti da un tratto che gioca con manga e underground del fumetto nordamericano ed europeo, scillando tra toni epici e grotteschi, e da un bianco e nero contaminato dal rosso (quello del pianeta, ma anche quello della rabbia e della battaglia).

In questo Lapisniger trova lo spazio per raccontare, in maniera non evidente e nemmeno didascalica, sfruttando anche i concetti filosofici dietro al Bushido dei samurai, cosa siano la guerra e la pace, cosa significhi uccidere e quali siano le conseguenze, ma anche come i rituali costituiscano un elemento intrinseco della cultura e della natura umana e come il luogo in cui si vive finisca per definire tutto questo, soprattutto quando lo si vuole difendere dalla scomparsa definitiva.

Con il suo approccio convintamente anticonformista e radicalmemente personale, Lapisniger riesce in ogni sua opera a reinventarsi e a reinventare una piccola parte della scena underground italiana.

Abbiamo parlato di:

Marte della Spada

Lapisniger

Autoproduzione, 2026

150 pagine, brossurato, bianco e nero e rosso – 25,00 €