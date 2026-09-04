Man of Tomorrow: Adria Arjona entusiasta suo training per film DC Studios

In un video/intervista per Women’s Health per promuovere il film Onslaught, l’attrice Adria Arjona ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’allenamento a cui si è sottoposta per il suo ruolo in Man of Tomorrow, il sequel di Superman la cui lavorazione si è conclusa di recente.

Pratico la boxe da anni. Credo che mi permetta di staccare la spina. Bisogna essere completamente presenti con se stessi sul ring, perché si può essere colpiti. La boxe mi ha dato molta sicurezza. Niente ti dà più sicurezza che colpire qualcosa, sferrare un pugno forte e sentire il rumore del guantone. Ti dici: “Cavolo, sono forte!”. Credo che la boxe mi abbia insegnato che posso imparare le cose in fretta. Quindi mi fa sentire molto sicura quando imparo le battute, certe combinazioni o anche le acrobazie. Mi sento più sicura perché nel corso degli anni ho imparato queste combinazioni. Mi rimangono impresse. Quando arrivo sul set e devo eseguire una coreografia di acrobazie, mi sento forte.

Parlando nello specifico riguardo l’allenamento per Man of Tomorrow, l’attrice si è espressa senza però menzionare il ruolo da lei interpretato:

Mi sveglio. Faccio cardio per circa 45 minuti”, spiega. “Poi faccio sollevamento pesi per circa due ore. Dopo l’allenamento, mangio qualcosa. Facciamo sei round di boxe e poi mangio di nuovo. E poi mangio, mangio e vado a dormire. È un lavoro. Mi piace molto. Mi piace la trasformazione, ma è un duro lavoro. Non mi sono mai sentita più forte, ma è dura. L’emozione di interpretare la donna che interpreto mi dà tutto ciò di cui ho bisogno per svegliarmi. Fisicamente è estenuante, ma è tutto per il bene superiore.

L’attrice è entrata nel cast della pellicola DC Studios ad aprile, e da allora vi sono state numerose indiscrezioni circa il suo ruolo, la principale delle quali la indica come Maxima, personaggio apparso nei fumetti DC Comics dell’uomo d’acciaio negli anni ’90. Al momento, però non vi è mai stata alcuna ufficialità in merito.