Letture in breve #49

Meiko e Taneda sono una giovane coppia, laureati entrambi da ormai due anni ma che faticano a trovare un loro posto nel mondo. I due svolgono dei lavori che non li soddisfano minimamente: Meiko è un’impiegata mentre Taneda lavora in una compagnia giornalistica come illustratore e nel tempo libero suona e compone musica insieme alla sua band dei tempi del college. Pubblicato tra il 2005 e il 2006 in Giappone, Solanin rappresenta uno dei lavori meglio riusciti del sensei Asano. Con il suo stile inconfondibile e i personaggi ben scritti e psicologicamente profondi, il manga racconta dell’angoscia, della paura e della tenerezza che caratterizzano l’età post-universitaria. Un periodo di transizione e che decreta il totale passaggio nel mondo adulto, dove le illusioni e i sogni si scontrano violentemente con la realtà che ci circonda e costringono a adattarsi e a prendere scelte per nulla facili. Uno slice of life in cui un po’ tutti possono ritrovarsi nelle situazioni e nelle sensazioni che suscita.

Domenico Rotella

