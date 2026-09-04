Michael Waldron parla di Doomsday, Secret Wars e del film su Nova

Intervistato da TheWrap, lo sceneggiatore Michael Waldron ha avuto modo di parlare di Avengers: Doomsday e di Avengers: Secret Wars, oltre all’adattamento cinematografico su Nova di cui starebbe scrivendo lo script e che potrebbe anche dirigere.

In merito ai nuovi film sugli Eroi più Potenti della Terra, Waldron ha evidenziato la grande professionalità della writer’s room, in particolare dei colleghi Erik Sommers e Chris McKenna.

Sono tutti bravissimi. McKenna e Sommers sono stati i miei primi capi quando lavoravo come assistente di produzione in “Community”. Quindi devo sopportare le loro continue pressioni, che in realtà sono… No, sono fantastici e sono stati i miei mentori per molto tempo, quindi li adoro. Ho lavorato a questi film per parecchio tempo. Sono andato a lavorare a “Chad Powers” quando Steve e i fratelli Russo sono entrati a far parte del progetto, poi sono tornato ad “Avengers” e ho dato una mano a Steve, Joe e Anthony, poi ho lavorato alla seconda stagione di “Chad Powers”, quando sono arrivati ​​Chris ed Erik, e poi sono tornato a collaborare ancora con loro, lavorando con Chris, Erik, Steve e tutti gli altri. Voglio dire, solo questi sceneggiatori sono responsabili di alcuni dei film più importanti di sempre, quindi mi sento fortunato a lavorare con tutti loro.

Per quanto concerne invece Nova, Waldron ha risposto senza confermare direttamente il suo coinvolgimento, aggiungendo la sua idea se la saga Annihilation possa o meno servire come base per la trama della pellicola.

Non so se posso dire qualcosa su quello che sto facendo con la Marvel. Ma posso dire che adoro Nova. Adoro Richard Rider. Qualsiasi modo in cui espanderemo il lato cosmico dell’MCU sarà davvero fantastico.

Annihilation è, beh, immagino che sia il punto di partenza, giusto? Ma il personaggio attraversa molte generazioni, e penso che forse sia per questo che ci è voluto del tempo per portarlo sul grande schermo, per capire da dove iniziare quella storia. Lo fate iniziare sulla Terra? O nello spazio, come membro del Nova Corps? Chiunque lo faccia, spero che faccia un buon lavoro.

Alla domanda conclusiva se il film farà cenno o meno alla distruzione dei Nova Corps a opera di Thanos in Avengers: Infinity War, Waldron ha così risposto: