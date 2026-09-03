Letture in breve #63

Giorgio Pandiani, autore che da molti anni vive e lavora nel Regno Unito come grafico e illustratore e che era stato ospite in una puntata di Indipendentemente per parlare di un suo fumetto pubblicato sulla Revue Dessinée, ha caratterizzato la sua carriera di fumettista con lavori incentrati sull’attualità e sull’ecologia (Radici, una delle sue prime autoproduzioni, è stata segnalata anche da noi come miglior fumnetto autoprodotto dell’anno 2016). Anche il breve racconto Le due piramidi affronta una questione quantomai attuale attraverso una lente fantascientifica: il ritrovato rapporto tra Medea e Antigone, artiste che abitano in una città ricca e tecnologicamente avanzata, e il padre Nestore, che vive in condizioni di povertà al di là della Barriera, tra colonne classiche distrutte e resti di una civiltà precedente, rispecchia senza troppe sottigliezze le differenze sociali del nostro presente. Pandiani sviluppa la storia su due piani: mentre i personaggi disquisiscono dei problemi del mondo in termini sia filosofici che pratici, la tensione tra questi aumenta progressivamente, anche grazie a un gioco di bianchi e neri e toni di grigio per sottolineare contasti e divisioni. Il lettore intuisce presto dove la storia stia andando a parare, ma questo non rende meno forte né meno disturbante il suo finale. Il messaggio del fumetto è forse poco sottile, ma arriva con estrema chiarezza: per chi vive nel privilegio, i poveri possono finire per ridursi a semplici statuine al proprio completo servizio.

Emilio Cirri