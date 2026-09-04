Edizioni NPE pubblicano il finale di Grandville

4 Settembre 2026
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Arriva in libreria il volume che contiene il capitolo finale della serie di Bryan Talbot.
Mockup 3D Grandville Omnibus Vol.

Comunicato stampa

Nata dal talento di Bryan TalbotGrandville è una serie steampunk che è stata anche candidata ai premi Hugo Awards.
La vicenda si svolge in un Ottocento alternativo popolato da animali antropomorfi, dove il giallo poliziesco si fonde con l’azione e la fantapolitica. Per evocare il tono di questo universo, l’autore ha descritto lo stile del racconto come un’unione tra le atmosfere d’avventura alla Jules Verne, la struttura investigativa di Sherlock Holmes e il ritmo serrato del cinema di Quentin Tarantino.

Edizioni NPE ha raccolto in tre volumi le cinque storie che compongono la serie, presentando per la prima volta l’opera nella sua interezza: precedentemente erano state pubblicate in Italia soltanto le prime due storie, ritradotte e raccolte in Grandville Omnibus Vol. 1.
In questo contesto si inserisce l’uscita del terzo e ultimo tomo, Grandville Omnibus Vol. 3, che racchiude Force Majeure, la quinta storia nonché la più lunga e articolata. Qui il protagonista, l’ispettore LeBrock, affronta un’ultima e drammatica caccia all’uomo in un intreccio tra politica, sangue e sentimenti che scioglie tutte le trame rimaste in sospeso, tra richiami alla cultura vittoriana e un omaggio alla Toscana.

Disponibile in libreria dal 4 settembre 2026, questo volume conclusivo – tradotto da Cesare Giombetti e con una introduzione di Mario Benenati, presidente di Fumettomania Factory APS – è arricchito da oltre cinquanta pagine di note scritte dallo stesso Talbot, che offrono uno sguardo approfondito sul processo creativo dell’opera.
A coronamento di questo piano editoriale, Edizioni NPE inoltre annuncia la futura pubblicazione de Il taccuino di Stamford Hawksmoor, l’ideale prequel della saga, attualmente disponibile solo in lingua inglese e francese.

Grandville Omnibus vol. 3
Bryan Talbot
Traduzione di Cesare Giombetti
Edizioni NPE, 2026
232 pagine, cartonato, colori – 29,90 €
ISBN: 978836273065

 

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