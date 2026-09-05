Spider-Noir cancellato da Prime Video dopo una stagione

Nonostante il successo di pubblico e critica e la candidatura a 11 premi Emmy, Prime Video ha annunciato che Spider-Noir, la serie con protagonista Nicolas Cage basata sul personaggio di Spider-Man Noir, non avrà una seconda stagione.

Lo show è stato il primo progetto live-action a vedere la luce facente parte dell’accordo tra Sony e Amazon riguardante personaggi facenti parte del portfolio di Spider-Man. Un altro show che era stato annunciato inizialmente era Silk: Spider Society con il coinvolgimento di Angela Kang come showrunner, che è stato successivamente cancellato.

Deadline, dal canto suo, evidenzia che le due parti starebbero portando avanti lo sviluppo di diversi altri progetti, uno dei quali sembra essere prossimo alla produzione, ma il cui concept al momento sarebbe tenuto segreto.

La serie con Cage, secondo quanto riportato dal sito, non ha avuto la stessa longevità di altre recenti uscite di Prime Video come Off Campus, Reacher e Ride Or Die, uscendo piuttosto rapidamente dalla classifica giornaliera dei 10 titoli più visti sulla piattaforma. A questo si aggiungerebbero i costi di quella che è apparsa subito come una produzione abbastanza sontuosa, che ha visto la realizzazione di una versione a colori e in bianco e nero. Questi fattori avrebbero influito fortemente sulla decisione di cancellare lo show.