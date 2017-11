Recchioni, Dell’Edera e Niro sulla nuova mini di The Crow

A Lucca Comics & Games 2017 è stato dato annuncio che la nuova miniserie dedicata a The Crow, il famoso personaggio creato da James O’Barr, sarà pubblicata in contemporanea in America e in Italia dalla, più precisamente dalla IDW Publishing e dalla Edizioni BD.

Il team artistico sarò interamente italiano e vede Roberto Recchioni alla scrittura, Werther dell’Edera ai disegni e Giovanna Niro ai colori. La mini di 4 numeri è approvata e supervisionata da O’Barr.