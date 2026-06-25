Letture in breve #60

In perfetto accordo con il catalogo In Your Face Comix, che si sta affermando per la sua offerta di fumetti underground dai contenuti estremi, Rambo Pavone racconta una storia folle che ha per protagonista un gatto sicario lasciato in eredità da un mugnaio a uno dei suo figli. Questo incipit porta a una serie di situazioni che coinvolgono malavita organizzata, teppisti e una dose inverosimile di violenza e gore, quelle che hanno segnato la storia del gatto fin dalla sua nascita. Rambo Pavone costruisce una anti-fiaba diseneyana, prendendo tutti i classici topoi del genere (primo su tutti, la riflessione sulla famiglia e gli affetti) per deturparli e trasfigurarli con attraverso una lente violenta e totalmente scorretta, usando uno stile che attinge alle viscere più sudice e oscure del fumetto underground italiano e internazionale, che gioca con la costruzione della tavola e l’estremizzazione delle situazioni. Un fumetto sicuramente molto particolare e non per tutti, forse in alcuni casi troppo derivativo di un certo genere di storie, ma che è interessante trovare fuori da un contesto di nicchia come quello tipico del fumetto underground autoprodotto.

Emilio Cirri

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