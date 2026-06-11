Le mille domande su Zagor

Comunicato stampa

Mille domande sono quelle rivolte a Moreno Burattini, nel corso della sua lunga carriera di sceneggiatore ed editor, dai lettori di Zagor, il più longevo eroe di carta del nostro Paese, dopo Tex Willer. Mille domande a cui lo sventurato rispose e che Cut Up Publishing ha raccolto in un volume racchiuso da una copertina firmata da Giuliano Piccininno e arricchito da una prefazione firmata da Stefano Fantelli, sceneggiatore bonelliano.

Nelle sue mille risposte, l’autore tratta non soltanto dello Spirito con la Scure dei fumetti di Sergio Bonelli Editore, ma anche, più in generale, del mondo dei fumetti, del mestiere di scriverli, del backstage del lavoro redazionale, di disegnatori e soggettisti, di libri letti e da leggere. Una raccolta di spunti e riflessioni, una miniera di notizie e di ricordi, un ponte gettato fra chi i fumetti li fa e chi li segue con infinita passione, tutte accumulate nel corso dei decenni di carriera di Burattini da redattore bonelliano, sceneggiatore e curatore di Zagor.

«Dopo mille domande, che cosa altro mi può venire chiesto? Giunto ormai all’età della pensione, ho pensato che raccogliere in un libro le mie mille risposte avrebbe potuto essere un’ottima occasione per fare un inchino, ricevere qualche applauso e gli ultimi fischi, lasciar chiudere il sipario e dedicarmi ad altro. Di sicuro, di fronte a un tale zibaldone, sarebbe stato chiaro che tutto si può dire di me tranne di essere uno uso a sottrarsi al confronto e alle risposte scomode, avendone fornite a centinaia (scomode e no). Del resto, se le domande vengono poste è perché ci sono lettori interessati. Lo faccio da quasi quarant’anni e oltre a scrivere storie mi sono sempre impegnato per animare la comunità degli zagoriani, organizzando eventi, progettando iniziative, partecipando a infiniti incontri, fornendo materiali e notizie. Le domande, del resto, continuano a giungermi, segno dell’incredibile vitalità dello Spirito con la Scure, ma anche della curiosità nei confronti del mio lavoro o per le mie opinioni. Quindi, altro che pensione. Dopo le mille risposte, continuerò a confrontarmi con chiunque vorrà. E, naturalmente, a scrivere storie.»

Mille domande su Zagor

Moreno Burattini

Cut Up Publishing, 2026

608 pagine, brossurato con alette – 27,90 €

ISBN: 9788832218527