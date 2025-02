Kappalab presenta “Se Goldrake fosse esistito”

Comunicato stampa

Con un buon successo di pubblico nella prima serata su RaiDue del 6 gennaio 2025, il remake-reboot-spinoff GOLDRAKE U ha catturato davanti al piccolo schermo appassionati DOC, curiosi e nuove generazioni, che hanno subito iniziato a discutere di questa nuova versione dell’anime che nel 1978 scatenò la passione per i cartoni giapponesi in Italia.

Piaciuto? Non piaciuto?

Per meglio capire l’entusiasmo e l’amore del pubblico italiano per questo robottone, niente di meglio di un tuffo nel passato vivido e coinvolgente alla scoperta di tutti i retroscena (quelli del mondo reale e quelli della fiction) che hanno contribuito a generare una pietra miliare e un successo epocale.

Poniamo che la grande guerra contro Vega sia realmente avvenuta. È giunto dunque il momento di riflettere su questo evento, uno dei più significativi del XX secolo. Alla fine degli anni Settanta l’umanità si è trovata a un passo dall’estinzione, e alla fine la sua salvezza è arrivata solo grazie a un robot e al suo pilota extraterrestre, profugo di un mondo lontano.

Con l’aiuto della sua squadra di giovani e valorosi amici incontrati sulla Terra, questo tormentato eroe era mosso da un unico desiderio: impedire al pianeta azzurro di subire la triste sorte della sua stella Fleed.

Le probabilità non erano certo a favore: dunque, come e perché la Terra è riuscita a sopravvivere alla minaccia dell’Impero di Vega?

Molte domande richiederebbero un’attenta analisi da parte degli esperti del settore, ma è arrivato il momento di decifrare questa guerra storica, anche se molti documenti sono ancora secretati.

Se Goldrake fosse esistito di Èmilie Rauscher, edito da Kappalab, immagina le conseguenze concrete che un evento esistente solo nella fiction avrebbe generato se fosse avvenuto davvero.

Affrontando l’argomento dal punto di vista scientifico, politico e psicologico, si rifà a ciò che la ricerca ha già rivelato e agli studi sperimentali in corso, per far luce su un evento di portata colossale per il mondo dei cartoni animati giapponesi.

Tra le sue pagine, l’immaginazione la fa da padrone, ma anche la fantasia potrebbe prima o poi diventare realtà.

Se Goldrake fosse esistito

Èmilie Rauscher

Traduzione di Letizia Peressini

Kappalab, 2024

160 pagine, brossurato, colori – 19,00 €

ISBN: 9788885457645