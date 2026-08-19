Wildwood: I segreti del bosco proibito – Il nuovo trailer ufficiale

19 Agosto 2026
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Emozionante nuovo trailer per la pellicola in stop motion di animazione dei Laika Studios.
Wildwood

E’ stato diffuso il nuovo trailer ufficiale di Wildwood: I segreti del Bosco Proibito, film di animazione realizzato con la tecnica dello stop-motion diretto da Travis Knight (Bumblebee, Masters of The Universe) e in uscita nelle sale USA dal 23 ottobre, In Italia il 22 distribuito da Notorius Pictures. Lo potete vedere di seguito.

Dagli autori di CoralineWildwood è un’avventura travolgente oscuramente magica: è la storia di una giovane ragazza che si addentra in una pericolosa foresta segreta per salvare il fratello: un’odissea plasmata dall’amore, dal potere e dal coraggio di affrontare l’ignoto.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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