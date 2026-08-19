Arriva Incursions, i racconti mai narrati di Secret Wars

Marvel Comics ha annunciato Incursions, una serie di cinque albi one-shot che rievocheranno gli eventi della saga Secret Wars del 2015 di Jonathan Hickman e Esad Ribic, rivelando le battaglie inedite di quelli che all’epoca furono gli ultimi giorni del Multiverso Marvel.

La serie inizierà a novembre con X-Men: Incursions 1 di Alex Paknadel e Jim Towe, che mette a confronto due iconiche realtà mutanti: Giorni di un futuro passato e House of M. Proseguirà poi con Spider-Man: Incurions 1 di Christos Gage, seguito poi da Fantastic Four: Incursions 1 di Ethan S. Parker, Griffin Sheridan e Paco Medina, X-Men 92: Incursions 1 di Chris Yost, Craig Kyle e altri; e infine Avengers: Incursions 1 di Al Ewing e Fran Mariscal Mancilla.

In ogni albo i vari mondi della storia Marvel si scontrano, e solo uno alla fine sopravviverà, facendo viaggiare i fan e gli appassionati attraverso una vasta gamma di universi narrativi della Casa delle Idee, incluse epoche classiche, linee temporali alternative e amati adattamenti multimediali.