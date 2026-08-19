Arriva Incursions, i racconti mai narrati di Secret Wars

19 Agosto 2026
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La Marvel rievoca la saga di Hickman con una serie di one shot.
Incursions cover

Marvel Comics ha annunciato Incursions, una serie di cinque albi one-shot che rievocheranno gli eventi della saga Secret Wars del 2015 di Jonathan Hickman e Esad Ribic, rivelando le battaglie inedite di quelli che all’epoca furono gli ultimi giorni del Multiverso Marvel.

La serie inizierà a novembre con X-Men: Incursions 1 di Alex Paknadel e Jim Towe, che mette a confronto due iconiche realtà mutanti: Giorni di un futuro passato e House of M. Proseguirà poi con Spider-Man: Incurions 1 di Christos Gage, seguito poi da Fantastic Four: Incursions 1 di Ethan S. Parker, Griffin Sheridan e Paco Medina, X-Men 92: Incursions 1 di Chris Yost, Craig Kyle e altri; e infine Avengers: Incursions 1 di Al Ewing e Fran Mariscal Mancilla.

In ogni albo i vari mondi della storia Marvel si scontrano, e solo uno alla fine sopravviverà, facendo viaggiare i fan e gli appassionati attraverso una vasta gamma di universi narrativi della Casa delle Idee, incluse epoche classiche, linee temporali alternative e amati adattamenti multimediali.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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