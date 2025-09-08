Nippon Shock pubblica un saggio su Goldrake U

Comunicato stampa
In un’era di reboot e rivisitazioni, Goldrake U ha riportato in vita il leggendario superobot degli anni ’70 che ha conquistato generazioni di italiani. In Goldrake U – Il guardiano del pianeta blu, Fausto Avaro – uno dei massimi esperti italiani di Goldrake – conduce un’analisi approfondita e appassionata, frutto di una ricerca meticolosa, confrontando il nuovo capitolo con la serie classica Atlas UFO Robot Goldrake, trasmessa in Italia nel 1978 e diventata un’icona culturale.
Attraverso curiosità inedite, paragoni dettagliati tra trame, personaggi e animazioni, adattamenti italiani, differenze sostanziali e citazioni, il libro pubblicato da Nippon Shock Edizioni svela i segreti che legano (e distinguono) le due epoche del personaggio.
Arricchito da immagini esclusive e confronti illustrati, questo saggio diventa uno strumento utile per comprendere
l’evoluzione di Goldrake.
L’autore
FAUSTO AVARO, nato a Pinerolo (Torino) nell’ottobre 1969, è scrittore, autore e sceneggiatore di musical e opere teatrali,
attore e speaker radiofonico. Studioso di metafisica e grande appassionato di cinema e cultura giapponese, è tra i maggiori
collezionisti ed esperti di Goldrake in Italia, nonché impersonificator di Actarus/Duke Fleed. Collabora inoltre con
Nippon Shock Magazine, per cui scrive articoli sugli anime giapponesi.
Goldrake U – Il guardiano del pianeta blu
Fausto Avaro
Nippon Shock Edizioni, 2025
218 pagine, brossurato, colori – 23,90 €
ISBN: 9791282300049
Disponibile da ottobre 2025