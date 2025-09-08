Nippon Shock pubblica un saggio su Goldrake U

Comunicato stampa

In un’era di reboot e rivisitazioni, Goldrake U ha riportato in vita il leggendario superobot degli anni ’70 che ha conquistato generazioni di italiani. In Goldrake U – Il guardiano del pianeta blu, Fausto Avaro – uno dei massimi esperti italiani di Goldrake – conduce un’analisi approfondita e appassionata, frutto di una ricerca meticolosa, confrontando il nuovo capitolo con la serie classica Atlas UFO Robot Goldrake, trasmessa in Italia nel 1978 e diventata un’icona culturale.

Attraverso curiosità inedite, paragoni dettagliati tra trame, personaggi e animazioni, adattamenti italiani, differenze sostanziali e citazioni, il libro pubblicato da Nippon Shock Edizioni svela i segreti che legano (e distinguono) le due epoche del personaggio.

Arricchito da immagini esclusive e confronti illustrati, questo saggio diventa uno strumento utile per comprendere

l’evoluzione di Goldrake.

L’autore

FAUSTO AVARO, nato a Pinerolo (Torino) nell’ottobre 1969, è scrittore, autore e sceneggiatore di musical e opere teatrali,

attore e speaker radiofonico. Studioso di metafisica e grande appassionato di cinema e cultura giapponese, è tra i maggiori

collezionisti ed esperti di Goldrake in Italia, nonché impersonificator di Actarus/Duke Fleed. Collabora inoltre con

Nippon Shock Magazine, per cui scrive articoli sugli anime giapponesi.

Goldrake U – Il guardiano del pianeta blu

Fausto Avaro

Nippon Shock Edizioni, 2025

218 pagine, brossurato, colori – 23,90 €

ISBN: 9791282300049

Disponibile da ottobre 2025