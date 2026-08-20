Naruto: Charles Melton in trattative finali per film Lionsgate

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, l’attore Charles Melton (Beef) è in negoziazioni finali per un ruolo chiave nell’adattamento live-action del manga Naruto per Lionsgate, che sarà diretto dal regista di Spider-Man: Brand New Day Destin Daniel Cretton.
Il sito sottolinea che nel frattempo è in corso una attiva ricerca per l’attore che interpreterà Naruto. Lo stesso riporta che Melton dovrebbe interpretare il ruolo di Kakashi Hatake, l’abile mentore ninja del protagonista e dei suoi amici e uno dei personaggi più popolari del manga.
La major non ha voluto rilasciare commenti sul casting della pellicola