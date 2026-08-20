Naruto: Charles Melton in trattative finali per film Lionsgate

20 Agosto 2026
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L'attore di Beef verso un ruolo chiave per l'adattamento diretto da Destin Daniel Cretton.
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Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, l’attore Charles Melton (Beef) è in negoziazioni finali per un ruolo chiave nell’adattamento live-action del manga Naruto per Lionsgate, che sarà diretto dal regista di Spider-Man: Brand New Day Destin Daniel Cretton.

Il sito sottolinea che nel frattempo è in corso una attiva ricerca per l’attore che interpreterà Naruto. Lo stesso riporta che Melton dovrebbe interpretare il ruolo di Kakashi Hatake, l’abile mentore ninja del protagonista e dei suoi amici e uno dei personaggi più popolari del manga.

La major non ha voluto rilasciare commenti sul casting della pellicola

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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