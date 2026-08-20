Ghost Rider: il regista Shawn Levy parla della collaborazione con Ryan Gosling

Parlando con la rivista People, il regista Shawn Levy ha descritto il suo rapporto di collaborazione con l’attore Ryan Gosling, che presto dirigerà nel nuovo adattamento cinematografico di Ghost Rider targato Marvel Studios, in uscita nel 2028.

In particolare, Levy ha descritto come la collaborazione con l’attore nel corso della lavorazione di Star Wars: Starfighter lo abbia convinto a prendere in mano il nuovo film sullo spirito della vendetta.

Alcuni attori sono delle vere e proprie muse, no? Alcuni attori sono semplicemente straordinari sullo schermo e ti ispirano nel raccontare la loro storia. La cosa di Gosling è che è una musa fantastica e una fonte d’ispirazione, ma è anche un ottimo collaboratore.

Pensa come un creativo a tutto tondo. È un artista. È un attore incredibile, ma pensa anche all’illuminazione, al tessuto sulla parete. Nota ogni dettaglio.

Questa collaborazione [su Starfighter ndr] è stata davvero positiva per entrambi. Si è instaurata fiducia. Abbiamo scoperto che ci miglioravamo a vicenda. Così, dopo aver terminato [Starfighter], abbiamo iniziato a parlare di cos’altro avremmo potuto fare insieme… Letteralmente sei minuti dopo che mi aveva parlato di Ghost Rider, ho pensato: ‘Sì, facciamolo. Lo facciamo’. Ne abbiamo parlato con Kevin [Feige] ed eccoci qui.