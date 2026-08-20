Ghost Rider: il regista Shawn Levy parla della collaborazione con Ryan Gosling

20 Agosto 2026
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Il regista parla del film e soprattutto del feeling creativo nato con l'attore.
Ghostrider marvelstudios

Parlando con la rivista People, il regista Shawn Levy ha descritto il suo rapporto di collaborazione con l’attore Ryan Gosling, che presto dirigerà nel nuovo adattamento cinematografico di Ghost Rider targato Marvel Studios, in uscita nel 2028.

In particolare, Levy ha descritto come la collaborazione con l’attore nel corso della lavorazione di Star Wars: Starfighter lo abbia convinto a prendere in mano il nuovo film sullo spirito della vendetta.

Alcuni attori sono delle vere e proprie muse, no? Alcuni attori sono semplicemente straordinari sullo schermo e ti ispirano nel raccontare la loro storia. La cosa di Gosling è che è una musa fantastica e una fonte d’ispirazione, ma è anche un ottimo collaboratore.

Pensa come un creativo a tutto tondo. È un artista. È un attore incredibile, ma pensa anche all’illuminazione, al tessuto sulla parete. Nota ogni dettaglio.

Questa collaborazione [su Starfighter ndr] è stata davvero positiva per entrambi. Si è instaurata fiducia. Abbiamo scoperto che ci miglioravamo a vicenda. Così, dopo aver terminato [Starfighter], abbiamo iniziato a parlare di cos’altro avremmo potuto fare insieme… Letteralmente sei minuti dopo che mi aveva parlato di Ghost Rider, ho pensato: ‘Sì, facciamolo. Lo facciamo’. Ne abbiamo parlato con Kevin [Feige] ed eccoci qui.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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