Tom Holland verso guadagno stellare per Spider-Man: Brand New Day

Secondo quanto riportato da TheWrap in un lungo articolo, l’attore Tom Holland potrebbe guadagnare oltre 100 milioni di dollari grazie al successo di Spider-Man: Brand New Day, che ha finora incassato oltre 2 miliardi di dollari al box office. A questa cifra si aggiungerebbe inoltre il compenso già ricevuto per L’Odissea di Christopher Nolan.
Secondo tre persone a conoscenza dell’accordo, l’attore ha ottenuto uno stipendio base di 20 milioni di dollari in anticipo (un aumento di 10 milioni rispetto all’ultima volta che ha interpretato l’eroe Marvel) con la possibilità di guadagnare oltre 100 milioni di dollari grazie ai bonus sugli incassi, soprattutto dopo che il film ha oltrepassato la cifra del miliardo appena alla sua seconda settimana di programmazione.
Il sito sottolinea che i bonus sugli incassi non hanno un limite massimo, e quindi non c’è un tetto specifico a quanto l’attore potrà guadagnare.
Un rappresentante della Sony si è rifiuto di commentare queste indiscrezioni, evidenziando che la major non rilascia dichiarazioni sui salari degli attori.
Al suo esordio come Spider-Man in Captain America: Civil War, Holland aveva ricevuto un compenso di 250.000 dollari, per poi ottenerne il doppio nel 2017 con il primo capitolo Spider-Man: Homecoming, e successivamente essere pagato 4 milioni di dollari per Spider-Man: Far From Home.
Uno stipendio così alto è dovuto anche al fatto che l’accordo precedente era scaduto, e una nuova trattativa (portata avanti dagli agenti della WME) richiedeva per forza un aumento significativo.