Jason Shiga ospite a Romics con Coconino

Comunicato stampa

Coconino Press sarà presente a Romics, dal 2 al 5 ottobre 2025, con alcune novità in anteprima e una serie di autori ospiti.

Si comincia con Jason Shiga, autore americano di origine giapponese di cui Coconino a suo tempo aveva pubblicato Demon.

Shiga è dotato di una brillante mente matematica ed è uno sperimentatore di strutture narrative che prendono forma nelle sue graphic novel attraverso aspetti inesplorati del linguaggio del fumetto che lo hanno fatto arrivare a vincere in più occasioni i premi Eisner e Ignatz.

A Romics Shiga presente in anteprima la sua trilogia AdventueGame Comics: Leviathan, L’aldilà e Samurai vs. Ninja.

La trilogia è rivolta a giovani e adulti e ridefinisce il genere “scegli la tua avventura”. Seguendo i tubi che collegano le vignette, enigma dopo enigma, scelta dopo scelta, il lettore giungerà alla rivelazione finale, in mondi dove niente è come sembra. Shiga ha creato tre storie da leggere e rileggere, giocare e rigiocare, facendo convergere le leggi dell’avventura interattiva e le regole del fumetto.

Leviathan è ambientato in un villaggio costiero medievale, i cui abitanti vivono nella paura di una gigantesca creatura marina. La missione è sconfiggere il Leviatano!

Il lettore dovrà visitare la biblioteca per conoscere la storia del Leviatano, esplorare l’antico castello per scoprire l’oscuro passato della città, se sarà fortunato, incontrerà il vecchio mago che potrebbe possedere l’unica cosa in grado di tenere a bada il mostro.

Traduzione di Giovanni Zucca

144 pagine, brossurato, colori – 16,00 €

ISBN: 9788876188244

L’aldilà si svolge in una sorta di, appunto, aldilà. All’inizio il lettore non sa molto, tranne che è morto ed è finito in una stanza con una porta, una finestra e un tavolo con dei libri. Deve uscire, quindi prova attraverso la porta. Poi la finestra. E infine si rivolge ai libri e, aprendoli, viene conquistato da quelle pagine. Questi mondi immaginari potrebbero contenere la chiave per la sua fuga? O c’è molto di più in questa stanza di quanto sembri a prima vista?

Traduzione di Giovanni Zucca

136 pagine, brossurato, colori – 16,00 €

ISBN: 9788876188251

Samurai vs. Ninja guida il lettore nella scelta del suo destino da guerriero, risolvendo enigmi e imparando abilità speciali. Un bracciale che conferisce un immenso potere è caduto nelle grinfie del malvagio Lord Touma: bisogna irrompere nella sua casa e rubarlo! Ma quando le guardie di Lord Touma ti arresteranno, dipenderà dalla tua intelligenza e dalla tua abilità sconfiggere i suoi giochi truccati e liberarti.

Traduzione di Giovanni Zucca

160 pagine, brossurato, colori – 16,00 €

ISBN: 9788876188268

Jason Shiga parteciperà anche a due incontri con i lettori durante la manifestazione.

Sabato 4 ottobre 13.45-14.30 – Pad.5 Movie Village

Demoni e folli trame: il genio di Jason Shiga

“Un genio” e “un pazzo” al tempo stesso: così è stato definito dalla critica Jason Shiga, autore americano di origine giapponese, vincitore di diversi Eisner e Ignatz Awards con la serie a fumetti in quattro volumi Demon e con le sue successive opere. Le sue storie piene di avventure e misteri sono meccanismi a orologeria: i disegni cartoonistici con echi di Tezuka si abbinano a trame complesse e avvincenti, per creare congegni narrativi perfetti che tengono i lettori sempre incollati alla pagina. Ospite per la prima volta a Romics, Shiga dialoga con Ratigher, uno dei più brillanti autori del fumetto italiano.

Domenica 5 ottobre, 16.15-17.00 – Pad.7 Comics City

Jason Shiga: avventure da giocare

Leviathan, L’aldilà e Samurai vs Ninja. Tre storie a fumetti ambientate in mondi fantastici, da leggere ma anche da giocare e rigiocare con tantissime scelte possibili per il lettore. Con i suoi AdventureGame Comics, che escono per la prima volta in Italia, Jason Shiga ha aperto una nuova frontiera del racconto interattivo e ha esplorato nuove forme di intrattenimento, per la gioia sia degli appassionati di fumetto sia di quelli del vasto mondo dei games. Ne parla con l’autore Alberto Orsini, uno dei responsabili di Librogame’s Land, rivista e principale community italiana dedicata ai libri gioco.

Coconino annuncia anche un altro incontro a Romics con uno dei suoi autori più originali e di successo, Dottor Pira.

Giovedì 2 ottobre | 12.00-12.45 – Pad. 7 Comics City

E Gandalf inventò l’Internet: il fantasy secondo Dottor Pira

Lo smartphone del Re è andato perduto. I numeri di telefono di vassalli, valvassori e valvassini, persi per sempre. Il regno rischia di sprofondare nel caos, e solo un eroe suo malgrado potrà salvarlo… Inizia così l’avventura di Gatto Mondadory, nell’epica Trilogia della Valle Scrivia che ha innovato il genere fantasy, introducendo tra draghi e cavalieri tecnologie come Internet, i bancomat e i raudi. L’autore Dottor Pira racconta come ha inventato il suo mondo fantasy. Introduce Alessio Trabacchini.

Nei prossimi giorni la casa editrice annuncerà ulteriori ospiti e incontri che si terranno durante i giorni del Romics.

[Notizia in aggiornamento]