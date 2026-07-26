SDCC26 – Chris Evans spiega il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe

Intervistato da Entertainment Weekly a ridosso del San Diego Comic-Con, l’attore Chris Evans ha raccontato di avere rifiutato diverse proposte prima di accettare di tornare nel ruolo di Steve Rogers in Avengers: Doomsday.

Quando abbiamo finito Endgame nel 2018, Louis [D’Esposito] e Kevin [Feige] mi hanno portato a cena e mi hanno detto: ‘Ci piacerebbe continuare a fare film con Steve Rogers nei panni di Nomad’ – ha detto l’attore, riferendosi a una delle identità alternative di Capitan America nei fumetti – E io ho risposto: ‘Va bene, cosa avete in mente?’

Mi fecero una proposta, ed era un’ottima proposta, ma per qualche motivo, in quel momento non mi convinceva del tutto. In un certo senso volevo… ero un po’ geloso. Volevo preservarla. Ma ho semplicemente detto: ‘Per favore, continuate a propormi delle idee’.

Nel corso di otto anni, avrò sentito almeno una dozzina di proposte. Ed erano tutte meravigliose. Semplicemente, non mi sembravano mai quelle giuste. E inizi a pensare che forse era la scadenza, qualunque essa sia, forse non era la cosa giusta, perché semplicemente non lo era.

Ho poi ricevuto una telefonata dal mio team che mi diceva che c’era una voce secondo cui Robert Downey Jr. stava parlando con la Marvel, e io ho pensato: ‘Oh oh. Cosa significa?’. E all’improvviso mi è sembrato il momento giusto. Il co-regista di Doomsday, Joe Russo mi ha presentato la proposta, e Downey ne era entusiasta. È stato come dire, all’improvviso: ‘È proprio questa’.

Parlando poi di un eventuale altro ritorno come Steve Rogers in altri progetti successivi ad Avengers: Doomsday, l’attore ha risposto: