SDCC26 – Coyote Vs. Acme in anteprima, Lana Condor ringrazia i fan

26 Luglio 2026
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A pochi giorni dall'uscita negli USA, la pellicola presentata ai fan.
Coyoteacme

Ieri, al San Diego Comic-Con, è stata anche la giornata di Coyote Vs. Acme, la pellicola ibrida in animazione e live action diretta da Dave Green che è stata mostrata in anteprima a un anno esatto di distanza da quando ne fu annunciata, proprio alla convention, la data di uscita nelle sale.

Al panel prima della proiezione erano presenti l’attrice Lana Condor e il regista.

Ho aspettato così a lungo per vedere la loro reazione. Sento che tutti questi anni mi hanno condotto a stasera – ha detto Lana Condor riferendosi ai fan – Desidero tantissimo che lo amino, e credo che lo faranno. Ne sono assolutamente certa.

Tantissime persone si sono schierate a favore di un film che non avevano nemmeno visto… ed è esattamente il percorso di Wile in tutto il nostro film! – ha continuato l’attrice – Credo fermamente che il motivo per cui questo film uscirà sia grazie ai fan. È stata un’esperienza davvero incredibile. Ecco perché stasera siamo così emozionati di proiettarlo per la prima volta, perché è per questo che avete lottato. Sono convinta che la vostra lotta sia stata combattuta per una buona causa.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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