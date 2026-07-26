SDCC26 – Coyote Vs. Acme in anteprima, Lana Condor ringrazia i fan

Ieri, al San Diego Comic-Con, è stata anche la giornata di Coyote Vs. Acme, la pellicola ibrida in animazione e live action diretta da Dave Green che è stata mostrata in anteprima a un anno esatto di distanza da quando ne fu annunciata, proprio alla convention, la data di uscita nelle sale.
Al panel prima della proiezione erano presenti l’attrice Lana Condor e il regista.
Ho aspettato così a lungo per vedere la loro reazione. Sento che tutti questi anni mi hanno condotto a stasera – ha detto Lana Condor riferendosi ai fan – Desidero tantissimo che lo amino, e credo che lo faranno. Ne sono assolutamente certa.
Tantissime persone si sono schierate a favore di un film che non avevano nemmeno visto… ed è esattamente il percorso di Wile in tutto il nostro film! – ha continuato l’attrice – Credo fermamente che il motivo per cui questo film uscirà sia grazie ai fan. È stata un’esperienza davvero incredibile. Ecco perché stasera siamo così emozionati di proiettarlo per la prima volta, perché è per questo che avete lottato. Sono convinta che la vostra lotta sia stata combattuta per una buona causa.