SDCC26 – Coyote Vs. Acme in anteprima, Lana Condor ringrazia i fan

Ieri, al San Diego Comic-Con, è stata anche la giornata di Coyote Vs. Acme, la pellicola ibrida in animazione e live action diretta da Dave Green che è stata mostrata in anteprima a un anno esatto di distanza da quando ne fu annunciata, proprio alla convention, la data di uscita nelle sale.

Al panel prima della proiezione erano presenti l’attrice Lana Condor e il regista.

Ho aspettato così a lungo per vedere la loro reazione. Sento che tutti questi anni mi hanno condotto a stasera – ha detto Lana Condor riferendosi ai fan – Desidero tantissimo che lo amino, e credo che lo faranno. Ne sono assolutamente certa.