Stefano Cardoselli firma il logo della graphic novel degli Anthrax

Comunicato stampa

NOT: The Illustrated Oral History of Anthrax è la graphic novel ufficiale prodotta dall’editore americano Z2 Comics per celebrare la carriera della band: quarant’anni di thrash metal messi in tavole a fumetti.

Gli Anthrax sono un gruppo musicale speed/thrash metal statunitense, fondato a New York nel 1981 dal chitarrista Scott Ian e dal bassista Dan Lilker. Sono noti come i capofila del loro genere e grazie al successo dei loro primi lavori, sono considerati uno dei gruppi “big four” del thrash metal, accanto a Metallica, Slayer e Megadeth.

Il fumettista italiano Stefano Cardoselli è stato chiamato direttamente dal gruppo musicale – alcuni membri del quale sono grandi appassionati di fumetti, in special modo di quelli di Judge Dredd, a cui hanno anche dedicato il brano I am the Law – per occuparsi del logo ufficiale della graphic novel.

L’artista toscano ha ripreso e decorato la scritta NOT, racchiudendo quattro decenni di storia della band all’interno delle tre lettere che compongono uno degli slogan più famosi degli Anthrax.

Racconta Cardoselli:

Stavo già lavorando ad un progetto per la Z2 Comics quando sono stato contattato via email da uno degli editor che si stava occupando della graphic novel. A loro piaceva il mio stile e a quanto pare si sposava bene con la realizzazione del logo ufficiale della graphic novel, riprendendo e decorando lo storico “NOT”, che dovevo racchiudere quattro decenni di storia e definire l’identità visiva del volume prima ancora che il libro venisse aperto.

Ascoltando gli Anthrax da tantissimi anni, è stato divertente poter rielaborare particolari grafici tratti dalle cover dei loro album. Ho inserito Not Man, la mascotte ufficiale del gruppo, alcuni teschi ma anche i volti di ipotetici fan imbizzarriti che assistono a un loro concerto. Io stesso ho avuto modo di vederli in Italia nel 1988 a Modena e di nuovo negli anni ‘90. Tra i vari elementi decorativi, credo di aver inserito anche il volto di Scott Ian. Sono soddisfatto del risultato e spero che i fan riconoscano quello che ci ho messo dentro. In questo lavoro c’è tutta la mia esperienza professionale di adesso, ma c’è soprattutto lo sguardo del me più giovane, quello che ascoltava i dischi degli Anthrax pensando che certi artisti fossero irraggiungibili. Evidentemente non si smette mai di commuoversi per le proprie passioni.

Il volume, la cui uscita è prevista per il 16 marzo 2027, è già in preorder sul sito dell’editore e, oltre a Stefano Cardoselli, conterrà il contributo di numerosi fumettisti di fama come Jim Mahfood e Peter Bagge.