SDCC26 – DC Comics annuncia il ritorno di Acciaio in una nuova serie

Durante il panel DC’s Metropolis and Beyond al San Diego Comic-con, la casa editrice DC Comics ha annunciato il ritorno di John Henry Irons alias il supereroe afroamericano Acciaio, in una nuova serie a fumetti scritta da Morgan Hampton (Cyborg).
La nuova collana segna il ritorno del personaggio come protagonista di una sua testata in quasi 30 anni, per l’esattezza dopo la conclusione della serie originale durata 52 numeri, la più lomgeva per un eroe di colore alla DC Comics. L’ultima apparizione di Acciaio fu in Steelworks, miniserie di sei numeri scritta dall’attore Michael Dorn, noto per avere interpretato il ruolo del tenente Worf in Star Trek: The Next Generation.
Il personaggio fu creato da Louise Simonson e Jon Bogdanove e apparve per la prima volta in The Adventures of Superman 500 nel 1993, durante il ciclo riguardante la Morte di Superman.