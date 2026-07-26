SDCC26 – DC Comics annuncia il ritorno di Acciaio in una nuova serie

26 Luglio 2026
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L'alter ego di John Henry Irons torna protagonista in una nuova serie DC Comics.
Steel dccomics

Durante il panel DC’s Metropolis and Beyond al San Diego Comic-con, la casa editrice DC Comics ha annunciato il ritorno di John Henry Irons alias il supereroe afroamericano Acciaio, in una nuova serie a fumetti scritta da Morgan Hampton (Cyborg).

La nuova collana segna il ritorno del personaggio come protagonista di una sua testata in quasi 30 anni, per l’esattezza dopo la conclusione della serie originale durata 52 numeri, la più lomgeva per un eroe di colore alla DC Comics. L’ultima apparizione di Acciaio fu in Steelworks, miniserie di sei numeri scritta dall’attore Michael Dorn, noto per avere interpretato il ruolo del tenente Worf in Star Trek: The Next Generation.

Il personaggio fu creato da Louise Simonson e Jon Bogdanove e apparve per la prima volta in The Adventures of Superman 500 nel 1993, durante il ciclo riguardante la Morte di Superman.

Steellogo sandiego
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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