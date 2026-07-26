SDCC26 – Mad Cave Studios e King Features rilanciano Rip Kirby

Al san Diego Comic-Con Mad Cave Studios e King Features hanno annunciato il lancio di Rip Kirby, una nuova serie a fumetti che vedrà il ritorno del famoso investigatore creato da Alex Raymond e Ward Greene.

La serie debutterà a novembre, e vedrà al timone lo sceneggiatore Christopher Sebela affiancato ai disegni da Tango, il colorista KJ Diaz, e il letterista Jeff Eckleberry.

Eroe di guerra. Atleta stellare. Scienziato brillante. Abile investigatore privato. La reputazione di Rip Kirby è consolidata da tempo e oggi si gode il boom postbellico di New York. Con la splendida e arguta Honey Dorian al suo fianco e il suo ex maggiordomo Desmond, un criminale redento, a gestire tutto, la sua vita è perfetta e perfettamente equilibrata. Lo è stata per quello che sembra un’eternità… Ma il mondo di Rip sta per complicarsi e la sua incrollabile integrità morale verrà messa a dura prova. In un mondo che sembra crescere troppo in fretta, un uomo onesto e di sani principi come Rip riuscirà a rimanere fedele a se stesso o verrà inghiottito dalla bruttezza? – recita la sinossi.

La striscia originale di Rip Kirby debuttò nel lontano 1946 e andò avanti fino alla sua conclusione, avvenuta nel 1999. Mad Cave Studios ha, negli ultimi anni, realizzato diverse serie a fumetti con protagonisti alcuni dei personaggi di punta del King Features, tra i quali Phantom e Flash Gordon.