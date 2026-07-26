SDCC26 – Mad Cave Studios e King Features rilanciano Rip Kirby

26 Luglio 2026
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Il celebre investigatore creato da Alex Raymond ritorna in una nuova serie a fumetti.
Ripkirby madcave

Al san Diego Comic-Con Mad Cave Studios e King Features hanno annunciato il lancio di Rip Kirby, una nuova serie a fumetti che vedrà il ritorno del famoso investigatore creato da Alex Raymond e Ward Greene.

La serie debutterà a novembre, e vedrà al timone lo sceneggiatore Christopher Sebela affiancato ai disegni da Tango, il colorista KJ Diaz, e il letterista Jeff Eckleberry.

Eroe di guerra. Atleta stellare. Scienziato brillante. Abile investigatore privato. La reputazione di Rip Kirby è consolidata da tempo e oggi si gode il boom postbellico di New York. Con la splendida e arguta Honey Dorian al suo fianco e il suo ex maggiordomo Desmond, un criminale redento, a gestire tutto, la sua vita è perfetta e perfettamente equilibrata. Lo è stata per quello che sembra un’eternità… Ma il mondo di Rip sta per complicarsi e la sua incrollabile integrità morale verrà messa a dura prova. In un mondo che sembra crescere troppo in fretta, un uomo onesto e di sani principi come Rip riuscirà a rimanere fedele a se stesso o verrà inghiottito dalla bruttezza? – recita la sinossi.

La striscia originale di Rip Kirby debuttò nel lontano 1946 e andò avanti fino alla sua conclusione, avvenuta nel 1999. Mad Cave Studios ha, negli ultimi anni, realizzato diverse serie a fumetti con protagonisti alcuni dei personaggi di punta del King Features, tra i quali Phantom e Flash Gordon.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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