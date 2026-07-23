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Madre Medusa: un soffocante amore materno

23 Luglio 2026
di
Sigaretten porta in Italia un nuovo libro illustrato di Kitty Crowther, tra mito, genitorialità e sacrificio.
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Renderlibrochiusosigarettencopia 530x@2xMadre Medusa ha una fitta chioma vivente, con la quale è in grado persino di afferrare e sollevare cose. Un potere che la rende temuta e isolata. Quando partorisce Iride, quei capelli diventano nido, tana e persino strumento per l’educazione della bimba. Ma anche la catena con cui l’iperprotettiva madre vincola la figlia a sé.

Kitty Crowther realizza un albo illustrato sull’amore e il legame tra genitori e figli, un sentimento tanto totalizzante da poter facilmente slittare verso eccessi di protezione. L’autrice lo racconta attraverso una storia che oscilla tra ironia e fiaba nera, mostrando quanto una relazione non possa compiersi se non attraverso qualche sacrificio.

Le illustrazioni a matita di Crowther sono ricche, cariche e spesso contengono elementi legati al mare: Madre Medusa è infatti una combinazione che evoca il mito greco e l’omonima creatura marina, non per niente i suoi stessi capelli sembrano spesso confondersi con le onde.

 

Abbiamo parlato di:
Madre Medusa
Kitty Crowther
Traduzione Pascale Bavoux
Sigaretten, 2026
56 pagine, brossura, colori – 17,90 €
ISBN: 9791281302365

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Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

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