Madre Medusa: un soffocante amore materno

Madre Medusa ha una fitta chioma vivente, con la quale è in grado persino di afferrare e sollevare cose. Un potere che la rende temuta e isolata. Quando partorisce Iride, quei capelli diventano nido, tana e persino strumento per l’educazione della bimba. Ma anche la catena con cui l’iperprotettiva madre vincola la figlia a sé.
Kitty Crowther realizza un albo illustrato sull’amore e il legame tra genitori e figli, un sentimento tanto totalizzante da poter facilmente slittare verso eccessi di protezione. L’autrice lo racconta attraverso una storia che oscilla tra ironia e fiaba nera, mostrando quanto una relazione non possa compiersi se non attraverso qualche sacrificio.
Le illustrazioni a matita di Crowther sono ricche, cariche e spesso contengono elementi legati al mare: Madre Medusa è infatti una combinazione che evoca il mito greco e l’omonima creatura marina, non per niente i suoi stessi capelli sembrano spesso confondersi con le onde.
Abbiamo parlato di:
Madre Medusa
Kitty Crowther
Traduzione Pascale Bavoux
Sigaretten, 2026
56 pagine, brossura, colori – 17,90 €
ISBN: 9791281302365