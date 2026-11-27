Nella sua ormai decennale carriera, iniziata come editor e scrittore sul magazine Fantagraphics Amazing Heroes negli anni ’80, Mark Waid ha ricoperto ogni ruolo possibile nell’editoria statunitense: da editor DC a sceneggiatore, passando anche dal ruolo di Editor-in-Chief per BOOM! Studios e fondatore della piattaforma di fumetto digitale Thrillbent, oltre a essere un attivo commentatore del dietro le quinte del mondo del fumetto statunitense e grande sostenitore dei diritti dei fumettisti e delle fumettiste negli States.

Se la lista dei suoi incarichi è lunga, ancora più lunga è quella dei fumetti che ha scritto (basta andare a vedere su Wikipedia o sulla pagina a lui dedicata su Comicsbox): da Superman a Batman, dagli Avengers alla JLA e alla Legione dei Supereroi, da Hulk a Spider-Man, da Daredevil al suo leggendario Flash passando per Capitan America e i Fantastici Quattro (di cui ci ha parlato in una intervista esclusiva qualche anno fa), Waid ha lasciato e continua a lasciare un segno importante nel fumetto di supereroi (e non solo) grazie al suo stile classico, ma anche moderno, capace di creare un legame empatico tra lettori e personaggi, di cogliere la giusta voce per ogni protagonista, di unire azione e riflessione.

In occasione della sua presenza alla Milan Games Week & Cartoomics 2026 abbiamo quindi cercato di stilare il nostro Essential 11 delle storie da leggere per conoscere Mark Waid.

Negli anni Ottanta Moore e Miller rivoluzionano il genere supereroistico: è la Dark Age dei fumetti, l’epoca degli antieroi “grim and gritty”, più realistici, violenti e disturbati. Che ne è del supereroe simbolo di speranza? Negli anni Novanta alcuni cercano di salvare i “Tempi d’Oro”. Due opere, entrambe illustrate dall’iconica arte di Alex Ross, vogliono ricordare ai lettori le meraviglie del passato. La Casa delle Idee si abbandona alla nostalgia con Marvels (Kurt Busiek), ma è Mark Waid, in Kingdom Come, ad affrontare a viso aperto gli antieroi del periodo oscuro. In una quasi distopia futura, in un mondo martoriato da metaumani in lotta continua, il primo e più grande dei supereroi si è ritirato in un esilio volontario, non più in grado di ispirare e lontano dai nuovi “valori” della società moderna. Per usare le caustiche parole di un invecchiato Bruce Wayne:

“La gente comune ha deciso che noi due eravamo troppo gentili e all’antica per affrontare le sfide del XXI secolo. Volevano che i loro “eroi” fossero più forti e spietati. E sono stati accontentati.”

Bisogna stare attenti a ciò che si vuole. Il mondo di Kingdom Come è quello “post” Watchmen, post The Dark Knight Returns: una società in cui l’eroe non solo può uccidere, ma “deve”. La punizione ha sostituito la redenzione, uccidere il mostro conta più che salvare l’innocente. Ma forse c’è ancora speranza. Norman McCay, testimone degli eventi insieme allo Spettro, vede tornare Superman e, con lui, le “divinità” benevole della Golden Age, da Flash a Wonder Woman. Waid le costringe a scontrarsi con i nuovi antieroi, ma anche a indicare loro la strada. Potrebbe però essere troppo tardi. Se Marvels guarda sconsolato al passato, Waid immagina un “dopo” oltre la violenza e l’oscurità. Ma è un ottimismo amaro. Rileggendo oggi questa pietra miliare del fumetto, viene da chiedersi: Waid ha riacceso la speranza o la sua è rimasta una parentesi in un mondo di soli antieroi?

(MARCO FAVARO)

Di Mark Waid, Alex Ross (Dc Comics, 1996)

Pubblicazione italiana più recente: DC Absolute #42: Kingdom Come, Panini Comics, 2025

JLA: Anno Uno

La maxiserie JLA:Year One è uno di quegli esempi di come sia possibile far convivere nostaglia, sense of wonder e un approccio più moderno e sfaccettato al mondo del supereroe. In questi dodici capitoli assistiamo alla formazione della prima Justice League, quella dove ancora non sono presenti i pezzi da ’90 (la trinità Superman, Batman, Wonder Woman), ma eroi meno eclatanti (Black Canary, Martian Manhunter, Aquaman, Flash e Lanterna Verde), molto eterogenei e soprattutto non esattamente affini e affiatati. Una storia corale dalle dinamiche meno scontate del previsto. Ironia e umanità diventano gli strumenti con cui Waid e Augustyn intessono la costruzione di relazioni di amicizia e fiducia alla base della formazione di una squadra, riuscendo a non dimenticare avventura e tensione e persino a recuperare e in qualche modo nobilitare il personaggio di Snapper Car, l’amico dei supereroi, che da mascotte buffa degli anni ’60 diventa qualcosa di più e punto di vista de “l’uomo comune” per il lettore.

I disegni di Kitson sono puliti e piuttosto classici: nessun guizzo ma un buon lavoro di servizio.

(PAOLO FERRARA)

Di Mark Waid, Brian Augustyn, Barry Kitson, Patrick Garrahy (DC Comics, 1998)

Pubblicazione italiana più recente: DC Library # 40 – JLA: Anno uno, Panini Comics, 2022

Flash & Lanterna Verde: The Brave and the Bold

Difficilmente questo fumetto viene inserito nelle classifiche relative alle migliori opere di Mark Waid, però penso che, con i suoi sei capitoli, possa riassumere egregiamente la poetica dello sceneggiatore.

Quando lo lessi, nel 2013, mi lasciò sensazioni davvero piacevoli, perché vi trovai tutto quello che mi permise di avvicinarmi ai supereroi da bambino: amicizia, lealtà, coraggio, fiducia, generosità e caparbietà. Ricordo che gradii tutte le storie contenute nel volume, ma in particolare voglio citare Un mondo di dolore, un episodio forse insolito, particolare rispetto agli altri cinque, ma ancora una volta ricco di buoni sentimenti. I disegni di Barry Kitson sono un po’ diversi da quelli che siamo abituati a vedere oggi nel fumetto supereroico, si può notare un cambiamento nel modo di costruire gli eroi su carta tra il 1999-2000 (quando uscirono gli albi negli Stati Uniti) e quest’era post-Covid.

Concludendo, consiglio il volume, facilmente reperibile nel mercato dell’usato, a chi abbia letto o voglia leggere la gestione di Lanterna Verde di Geoff Johns.

(FEDERICO BEGHIN)

Di Mark Waid, Tom Peyer e Barry Kitson (DC Comics, 1999)

Pubblicazione italiana più recente: Flash & Lanterna Verde: The Brave And The Bold, Planeta DeAgostini, 2007

La Justice League è stata sconfitta. Questa è la premessa della storia con cui, nel 2000, Mark Waid ha dato il là alla sua gestione del supergruppo più amato di casa DC. Si tratta di una storia incredibilmente significativa, non solo per le conseguenze a livello di continuity fumettistica ma soprattutto per l’impatto che ha avuto sull’immaginario collettivo degli appassionati. Difatti vedere Superman, Wonder Woman e gli altri eroi in uno dei loro momenti più disperati, sistematicamente presi di mira e messi in ginocchio da attacchi mirati da parte di Ra’s al Ghul, è già di per sé qualcosa di parecchio intrigante. Ma a lasciare davvero il segno è la rivelazione che l’origine di tali attacchi si celi tra i ranghi della League stessa; un risvolto che stravolge le dinamiche interne al gruppo e pone gli eroi di fronte a riflessioni scomode. Una storia iconica, dunque, la cui rilevanza è sottolineata anche dal fatto che nel 2012 ha ricevuto un adattamento animato con il film Justice League: Doom, anch’esso molto apprezzato dai fan. Dal canto loro, i disegni di Howard Porter si distinguono per uno stile muscolare ed energico, dove l’uso massiccio di ombreggiature mette in luce anatomie voluminose ed espressioni facciali esasperate. Un tratto forse poco raffinato ma che punta tutto sulla spettacolarità.

(MARCO MAROTTA)

Di Mark Waid e Howard Porter (DC Comics, 2000)

Pubblicazione italiana più recente: DC Evergreen #88 – JLA di Mark Waid, vol 1: Torre di Babele , Panini Comics, 2024

Ruse

Tra le serie più interessanti di quello strano esperimento editoriale che fu la Crossgen Comics di Mark Alessi, Ruse è piccolo gioiellino dove Waid prende il più classico canone del clone sherlockiano e ci costruisce una serie brillante e intrigante. Il piacere non arriva solo dall’intuizione narrativa che mescola elementi fantastici al canone investigativo ma soprattutto dall’alchimia e dai dialoghi arguti e divertenti con cui l’autore la costruisce (non a caso la serie perde molto quando Waid viene sostituito ai testi da Scott Beatty). Ci troviamo nella vittorianissima città di Partington, infestata da sgradevoli gargoyle, dove lavora Simon Archard, detective e versione estrema di Holmes – tanto da avere una camera di deprivazione sensoriale come pensatoio – seguito della sua affascinante assistente Emma Bishop, dotata di poteri magici a insaputa dell’investigatore, impegnati in vicende che coprono brevi archi narrativi su cui aleggia una più ampia trama trasversale. A coadiuvare i testi brillanti di Waid si affianca il disegno realistico ed elegante di Jackson Guice che offre forza al racconto e all’ambientazione, anche grazie alla peculiare scelta di distribuire la gabbia piuttosto ricca del racconto quasi interamente su doppie pagine.

(PAOLO FERRARA)

Di Mark Waid, Scott Beatty, Butch Guice, Mike Perkins, Laura DePuy (Crossgen Comics, 2001-2002)

Pubblicazione italiana più recente: Ruse #1-3, Lexy Produzioni, 2002

Fantastici Quattro #60-70/#500-524

Tra i fan del quartetto questa run è stata per molto tempo largamente dibattuta, tra chi la amava e chi la detestava per buona parte, anche se oggi i giudizi sono ben più positivi. Chi scrive la sceglie dal cuore: è la prima run che ha letto e che lo ha fatto innamorare dei Fantastici Quattro. Questo non mi impedisce di riconoscerne momenti non esaltanti o quantomeno controversi, che spesso coincidono con l’assenza di Mike Wieringo alle matite (Azione Preventiva è un arco, riletto oggi, molto affascinante ma anche problematico e un tantino farraginoso) e che risentono di una certa prolissità nei testi. Ma come ho avuto modo di dire anche in un approfondimento sul primo volume per Audaci, i Fantastici Quattro di Waid e Wieringo sono anche la quintessenza di tutto quello che funziona di questo gruppo, tra classicità e modernità: momenti di quotidianità famigliare mischiati con avventure ai confini dell’universo, scontri drammatici con grandi nemici (Dottor Destino su tutti) e grande cura dei momenti di intimità e di relazione tra i personaggi, in cui più di tutti emerge il lato umano di Waid. E poi c’è l’avventura in cui gli FQ incontrano il loro creatore: per alcuni un momento kitsch, per me l’omaggio più bello, giusto e giustamente fumettoso al Jack “The King” Kirby.

(EMILIO CIRRI)

Di Mark Waid, Mike Wieringo, Karl Kesel, Howard Porter e altri (Marvel Comics, 2002 – 2004)

Pubblicazione italiana più recente: Marvel Masterseries #4 e 5, Inimmaginabile e Azione Preventiva, 2025

Superman: Birthright di Mark Waid e Leinil Francis Yu, è una delle (molte) riletture delle origini di Superman, fra le più note e riuscite. Questo perché lo scrittore statunitense è abilissimo a dare priorità all’uomo Clark rispetto al supereroe senza snaturarlo, anzi arricchendolo di sfaccettature psicologiche. Quasi un romanzo di formazione, probabilmente senza quasi, che porta a un’inversione tra maschera e identità reale, in cui il timido reporter è il vero volto dell’eroe. Di gran rilievo anche la simbologia assegnata al classico scontro con Lex Luthor come conflitto ideologico tra speranza e cinismo. Una versione di Superman che, pur con tutte le modifiche dovute a molte riscritture e riavvii successivi, non è più stata abbandonata tanto riesce a far apprezzare il lato umano (di un alieno) e le nobili motivazioni del personaggio. Straordinario anche il lavoro di Yu ai disegni, con delle tavole dinamiche, maestose e di grande nitidezza che contribuiscono a dare un’immagine semi-divina di Clark pur mantenendone l’umanità grazie all’espressività di volti e posture.

(PAOLO GARRONE)

Di Mark Waid, Leinil Yu, Gerry Alanguilan, Dave McCaig (DC Comics, 2003 – 2004)

Pubblicazione italiana più recente: DC Library # 47 – Superman: Diritto di Nascita, Panini Comics, 2023

Irredimibile e Incorruttibile

Mark Waid è spesso associato a fumetti dalle atmosfere piuttosto positive, che richiamano più quelle Golden e Silver Age che non quelle venute successivamente, dagli anni ‘80 in poi. Se però con Kingdom Come questa immagine si era già arricchita di nuove sfumature nel campo del fumetto di supereoi classico, è nel creator-owned che Waid affronta questioni più spinose. In Empire, fumetto nato per la imprint Gorilla Comics (fondata dallo stesso Waid), passato poi in DC Comics e infine in IDW, affronta con piglio anni ‘90 la caduta dei supereroi e il regno di terrore di un villain simile al Dottor Destino, ma è con la lunga serie Irredeemable e il suo spin-off, Incorruptible, che Waid affronta in profondità cosa voglia dire essere un superessere e cosa succede quando un supereroe diventa un supervillain o viceversa. Molto vicino per atmosfere a The Boys, al posto della causticità irriverente di Ennis sostituisce un’analisi più sottile e guidata, al contrario dello scrittore irlandese, da un amore viscerale per il fumetto di supereroi. Sebbene abbia avuto alti e bassi e noi sia citata tra le opere più significative dell’autore, queste due lunghe serie dimostrano la sua capacità di creare nuovi personaggi interessanti, cambiare prospettive, di giocare con il genere, di affrontare con tridimensionalità gli aspetti più problematici (ma per contrasto anche i più nobili) del superuomo in una narrazione post-decostruzionista. E di dimostrare che anche “Mark Waid è cattivo” (come recitava il tag di lancio del fumetto).

(EMILIO CIRRI)

Di Mark Waid, Peter Krause, Diego ed Eduardo Barreto, Jean Diaz, Marcio Takara e altri (BOOM! Studios, 2009-2012)

Pubblicazione italiana più recente: Irredimibile #1-7, ItalyComics, 2016-2019; Incorruttibile solo parzialmente pubblicato

Amazing Spider-Man #578-579 – Fermata imprevista

Come abbiamo visto Mark Waid è un autore prolifico che ha scritto di tutto e segnato le “vite” editoriali di tantissimi personaggi, ed è difficile lasciare fuori alcune delle sue run più famose, come quelle su Capitan America, per limitarsi alla Marvel. Tra questi personaggi non metterei certamente Spider-Man, eppure nelle sue relativamente poche storie sul personaggio, Waid ha saputo catturarne gli aspetti salienti. Pubblicata nel periodo controverso ma ricco di tante piccole gemme del Brand New Day, Fermata imprevista (Unscheduled stop in originale) appartiene di diritto a queste storie: un’avventura sotterranea di stampo classico, un nemico di serie B (Shocker), grandi rivelazioni (l’entrata in scena del padre di J. Jonah Jameson), il tutto condito da crolli di gallerie, un costume strappato, slang newyorkese e il tipico umorismo ragnesco. Waid centra completamente la voce e le atmosfere urbane del personaggio, mentre i disegni kirbiani di Marcos Martin e i colori accesi di Javier Rodriguez rendono la storia dinamica, drammatica, divertente e ricca di ritmo. In poche pagine, tutto il talento di Waid nel sintetizzare la forza del personaggio.

(EMILIO CIRRI)

Di Mark Waid, Marcos Martin e Javier Rodriguez (Marvel Comics, 2009)

Pubblicazione italiana più recente: Marvel Saga (II) # 6 – Spider-Man: La Mente in Fiamme, Panini Comics, 2020

Daredevil vol. 3 e vol. 4

Dopo i cicli noir e fortemente urbani di Bendis e Brubaker e il crollo di Matt culminato con l’arco Shadowland, tocca al veterano Mark Waid scrivere Daredevil, in lungo ciclo di successo (quasi 60 numeri senza considerare i crossover) ricordato dal pubblico con affetto per la sua solarità e unicità nel panorama moderno del “cornetto”.

L’inizio è infatti di stacco: il rapporto con Foggy nuovamente saldo, il lavoro di avvocato e nuovi flirt al centro del racconto, con un ritorno alle atmosfere pre Miller, un Matt protagonista che si sforza di avere un nuovo approccio più positivo e le linee morbide e più cartoonesche del duo spagnolo Rivera-Martin.

Chris Samnee, che arriva sul numero 12 e diventa l’artista principale e simbolo della gestione Waid, si contraddistingue per le linee pulite e l’ispirazione a disegnatori come Darwyn Cooke e Alex Toth, coadiuvato da Javier Rodriguez ai colori però non è solo perfetto nell’esaltare le nuove atmosfere leggere ma pone un nuovo focus sui sensi potenziati di Devil, con un gran lavoro visivo sull’udito e il senso radar, ed è capace di esaltarsi anche con toni più oscuri e seri, che sono presenti fin dal primo numero. Dietro la nuova facciata Matt è pervaso dall’ansia e tutto il ciclo può essere visto anche come l’esplorazione di un uomo traumatizzato ma capace di affrontare le sfide “senza paura”.

(FILIPPO “FILO” TORTA)

Di Mark Waid, Chris Samnee e altri (Marvel Comics, 2011-2015)

Pubblicazione italiana più recente: Marvel Omnibus #205 e #227, Daredevil di Mark Waid e Chris Samnee, Panini Comics, 2024-2025

Batman & Robin – Anno Uno #1-12

Insieme a Chris Samnee, Mark Waid forma una delle coppie più apprezzate di questi primi quasi tre decenni del XXI secolo del fumetto supereroico americano. Per raccontare con freschezza ed efficacia dopo 85 anni il primo anno di avventure del Dinamico Duo, mai duo di autori si potrebbe rivelare più adatto. Waid sceglie un approccio lineare, scevro da complessità troppo elevate di trama, focalizzandosi sui dialoghi tra i personaggi, soprattutto gli scambi veloci di battute tra Batman e Robin, tesi a evidenziare la differenza caratteriale tra i due e il loro approccio alla lotta al crimine, riflesso della differenza di età e di esperienza tra Bruce e Dick.

Chris Samnee riflette questa differenza tra i due eroi nelle tavole, mostrandoci un Robin sempre sorridente ed euforico in confronto a un Batman perennemente corrucciato e pensieroso. I rimandi grafici del Boy Wonder a una serie di pose ed espressioni prese direttamente dall’attore Burt Ward nella serie tv degli anni ’60, oltre a movenze plastiche e dinamiche tipiche di un trapezista circense, che riempiono le pagine di questa maxi serie sono la classica ciliegina sulla torta. Non sappiamo dove finiscano i meriti di Waid e comincino quelli di Samnee, ma questo poco importa.

(DAVID PADOVANI)

Di Mark Waid, Chris Samnee, Matheus Lopes (DC Comics, 2024 – 2025)

Pubblicazione italiana più recente: DC Rebirth Collection # 93 e #108, La Nascita del mito e Le Facce di Clayface, Panini Comics, 2026

Bonus Track

The Flash vol 2 # 62 – #163

Sebbene questo si chiami barare, The Flash non poteva stare fuori da questa lista. Mark Waid (insieme al suo editor e amico Brian Augustyn), è stato infatti per Flash quello che sono stati, in modi diversi, John Byrne per i Fantastici Quattro, Frank Miller per Daredevil, Peter David per Hulk o Walt Simonson per Thor. Traghettatore del personaggio tra epoche diverse, ponte tra gli anni ‘80 e il 2000, Mark Waid ha costruito (o ricostruito in alcuni casi) una nuova mitologia della famiglia del personaggio, ha definito gli standard di molte storie successive e ridefinito i rapporti del folto cast della serie: ha consolidato in maniera definitiva la figura di Wally West, il Kid Flash che prende il posto dell’originale creduto morto in Crisi sulle Terre infinite; ha riportato in vita lo stesso Barry Allen, creando momenti di tensione prima e poi momenti di grande tenerezza famigliare; ha introdotto nuovi fondamentali concetti come la Forza della Velocità, da allora uno dei perni del personaggio, e nuovi eroi, quale Impulso. Come ogni saga di questa lunghezza, ci sono alti e bassi (che spesso coincidono con l’avvicendarsi di molti disegnatori), ma ci sono vere punte di diamante ancora perfettamente godibili oggi, da Il ritorno di Barry Allen a Flash #0 (uno dei punti cardine del racconto di Wally West), la creazione di Impulso (Bart Allen), per non parlare dell’inizio della collaborazione con Mike Wieringo. Un must per gli appassionati del personaggio, ma anche il modo migliore per addentrarsi nella mitologia di uno dei supereroi più amati negli States, ma magari meno conosciuti in Italia.

(EMILIO CIRRI)

Di Mark Waid, Brian Augustyn, Greg LaRocque, Mike Wieringo e altri (DC Comics, 1993-2000)

Pubblicazione italiana più recente: DC Omnibus #8, #25 e #36, Nato per Correre, Velocità Terminale, Doppio Disastro, Panini Comics, 2021-2023