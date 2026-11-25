Dopo diverse edizioni cartonate nel corso degli anni, la Panini ha pubblicato in versione economica lo Swamp Thing di Alan Moore: una pietra miliare degli anni ’80 che introdusse tematiche e uno stile autoriale al di fuori degli schemi del fumetto americano, dando inizio alla storica British Invasion. Parliamo di un’opera rivoluzionaria per genere e linguaggio dove, fin da subito, Moore si rivela un autore complesso che riesce a dare forma narrativa a concetti empirici ed ermetici riguardanti l’esistenza, la natura umana, il peso dell’uomo nel creato e le ombre della società moderna.

Il suo lavoro sulla creatura della palude inventata da Len Wein è una moderna parabola ecologica e Fanta-Horror incentrata sul rapporto tra la natura e gli uomini, usando un personaggio semidimenticato degli anni ’70 e trasformandolo in qualcosa di diverso, profondo, stratificato; già nella sua prima storia (la celebre The Anatomy Lesson), il Bardo di Northampton ne ridefinisce la natura fisica e psicologica: non più un uomo trasformato in un mostro di fango, ma una pianta vegetale che ha ereditato i ricordi di un morto finendo per credere di essere stata un uomo.

Da questo punto di vista La Lezione di Anatomia può essere definita a tutti gli effetti un manuale teorico e pratico di scrittura per il fumetto: Moore vi demolisce le origini del personaggio per ricostruirlo da zero, fornendo al contempo una lezione magistrale di tecnica narrativa. Ad esempio, lo scrittore inglese non cancella la continuity precedente, ma la reinterpreta: rivela che Alec Holland non è diventato un mostro, ma che la palude ha creato un vegetale con le memorie di Holland, dimostrando come si possa rivoluzionare un personaggio senza violare le storie passate, semplicemente cambiando la prospettiva scientifica e filosofica. La storia poi è un’autopsia letterale e figurativa con la narrazione allineata alla ricerca del Dr. Woodrue che studia il cadavere del protagonista: la decomposizione fisica di Swamp Thing si riflette sul piano psicologico ed esistenziale, mostrando come la struttura della trama debba procedere in parallelo con lo stato emotivo dei personaggi. Altro elemento interessante è come la rivelazione finale venga fatta attraverso la prospettiva del villain, trasformando una diagnosi medica in un momento di terrore psicologico, ma anche epifanico.

La serie costituisce ancora oggi uno shock culturale, grazie alle sue articolate riflessioni esistenziali e le attente caratterizzazioni ricche di sfumature che rendono Swamp Thing una lettura seminale e imprescindibile. Il lavoro del disegnatore Stephen Bissette è a dir poco fondamentale per la sua riuscita, riuscendo a rappresentare visivamente tutta la ricchezza e la complessità dei testi di Moore attraverso tavole dettagliate e barocche nella loro composizione e nella presenza di numerosi elementi, sia scenici che attinenti l’intimità emotiva dei personaggi. Il disegnatore ha innanzitutto operato una radicale trasformazione nell’anatomia dell’eroe-mostro, rendendo visibile il suo cambio concettuale con dettagli minuziosi come radici, corteccia, spore e vegetazione viva.

Inoltre, la sua tecnica di storytelling è improntata sull’espressionismo visivo, scardinando la classica gabbia a vignette rigida del fumetto americano con una composizione fluida delle tavole, prospettive deformate ed elementi organici che scorrono e defluiscono da una pagina all’altra, catturando l’atmosfera allucinatoria e psichedelica delle storie di Moore. Il suo tratteggio fitto e denso ha portato un livello di chiaroscuro e claustrofobia mai visto prima (anche grazie all’apporto dell’inchiostratore John Totleben e del colorista Steve Oliff), trasformando un ambiente naturale come la palude della Louisiana in un vero e proprio personaggio comprimario.

Per tutti questi motivi (e altri ancora) Swamp Thing rappresenta uno dei punti di svolta più importanti nella storia del fumetto americano: un esempio di raffinata creatività visiva e maturità dei temi trattati che portarono la DC a ignorare il limitante marchio di censura del Comics Code Authority, ponendo le basi per la successiva nascita della linea Vertigo dedicata ai lettori adulti, con titoli di culto come Sandman, Hellblazer, The Invisibles, Doom Patrol, Animal Man…

Abbiamo parlato di:

Swamp Thing di Alan Moore vol.1

Alan Moore, Stephen Bissette

Traduzione di Leonardo Rizzi

Panini Comics, 2026

200 pagine, brossurato, colori – 9,90 €

ISBN: 9791221949735