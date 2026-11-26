A Solian è giorno di mercato e merci di ogni genere arrivano in città su carri, cavalli o spalle sovraccariche. Nel viavai fa capolino un ragazzino squattrinato: è sopraffatto dalla frenisia cittadina e cerca gli Scout. Inizia così Cresciuta negli inferi, albo in cuirimettono in gioco i gemelli Elany ed Erik, conosciuti ne I predatori delle pianure , e l’elfa Leah, che ha esordito ne Gli algenti demoni. Vietti mette in scena una “cerca” che riprende alcune linee narrative legate agli abominii: guidata da Ian, Gmor e dalla luresinda Milea, l’avventura si concentra sulla figura di un’eroina dimenticata, il cui contributo era stato fondamentale nel finale della guerra contro le forze degli inferi. La storia sviluppa il tema della convivenza fra razze diverse, con un finale all’insegna dell’integrazione che sembra chiudere un cerchio, al netto di qualche mistero rimasto insoluto.

Eleganti e coinvolgenti i disegni di Fabio Babich che spazia fra città, deserti, dimore isolate e rovine naniche con grande attenzione agli ambienti e ai dettagli. L’albo si apre con un sontuoso campo lunghissimo sulla capitale delle Quattro Repubbliche, vista dall’alto quasi nella soggettiva di un gabbiano, con la città stretta fra mare, scogliere e catene montuose. Subito dopo arriva una notevole panoramica sulla piazza del mercato popolata da personaggi, merci e macchinari.

Difficile elencare tutte le vignette suggestive: fra le più riuscite ci sono la prima doppia a pagina 19, con Ian riflessivo su una scogliera notturna, e la grande illustrazione al vivo delle tavole 26 e 27, con una planata di Antracite. Alla maestosità paesaggistica Babich abbina scene d’azione dinamiche e un’ottima recitazione dei personaggi nei momenti più discorsivi.

Abbiamo parlato di:

Dragonero #12 (#162) – Cresciuta negli inferi

Stefano Vietti, Fabio Babich

Sergio Bonelli Editore, novembre 2026

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €

ISSN: 977228243000460162