Oscar Ink, collana Mondadori dedicata al fumetto, porta in Italia Riposa in pezzi, raccolta di orrori dell’autore taiwanese Karmarket che sta raccogliendo il plauso di pubblico e critica. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare l’autore durante Lucca Comics & Games 2026.

Buongiorno, benvenuto su Lo Spazio Bianco e grazie per la sua disponibilità a questa intervista.

Ci sono due temi portanti nei suoi racconti e nel suo modo di approcciarsi all’orrore: l’alienazione urbana e una certa attitudine al body horror. Vorremmo iniziare approfondendo il primo tema: quanto orrore covano le moderne città e la società contemporanea? E soprattutto cosa rende per lei l’orrore un buon veicolo per raccontare alienazione e isolamento?

Il senso di alienazione mi viene soprattutto dalla città di Taipei, per l’incredibile quantità di popolazione che riempie le sue vie. Questa enorma concentrazione di gente nelle strade, negli spazi genera un senso di claustrofobia che cerco poi di riportare anche nelle mie opere; quello che cerco di fare nelle mie storie è proprio trovare un po’ di quello spazio che mi sento mancare. Il senso di orrore in realtà mi arriva spesso da queste situazioni di disequilibrio che vivo nella vita quotidiana, ma in realtà l’orrore non è il mio fine ultimo: diciamo che quello che cerco di fare nella mia opera è di riprodurre alcune mie sensazioni, alcune delle mie emozioni, e l’orrore diventa un mezzo per esprimere quello che a volte provo. È un modo per esorcizzare o controllare queste emozioni.

Lei è anche un graphic designer e ha lavorato nel cinema: quanto questo influenza il suo approccio al disegno e alla costruzione delle tavole dei suoi fumetti?

Prima di tutto è una questione di possibilità che ha offerto alla mia immaginazione, perché lavorando soprattutto nelle industrie cinematografiche ho avuto modo di entrare in alcuni spazi che altrimenti non avrei avuto la possibilità di visitare, come alcuni spazi abitativi, alcune zone storiche, aeroporti. Attraverso queste visite ho raccolto molti dettagli da memorizzare e usare nelle mie opere.

Un altro aspetto invece è legato alla possibilità di raccontare una storia. Quando devi realizzare un film hai bisogno di centinaia di persone e molto denaro, mentre invece nella realizzazione di un’opera a fumetti basta una persona sola e pochi soldi e ti confronti con la preziosità di poter lavorare in modo più efficace anche da solo.

Il mio lavoro nell’industria cinematografica inoltre è stato un ottimo esercizio di trasformazione del copione in immagine, visto che mi sono occupato per tanto tempo di paesaggi e scenografie. È stato un ottimo esercizio e, d’altro canto, mi rendo conto di come una narrazione visiva e in movimento come quella del cinema sia diversa da quella del fumetto e quindi cerco un po’ di captare anche queste differenze.

Quanto e cosa del ricco folklore taiwanese arriva o viene reinterpretato nelle sue storie?

È difficile dire quali aspetti arrivano in modo specifico, perché essendo una cultura in cui sono nato e cresciuto non saprei dire se ci sono elementi che ho messo apposta o se sono arrivati in modo spontaneo. Diciamo che questa consapevolezza mi è arrivata solo dopo aver pubblicato all’estero e aver avuto il feedback dei lettori stranieri che mi chiedevano spiegazioni su alcuni dettagli e su alcuni elementi.

Nelle sue storie, spesso ci troviamo davanti a tocchi di lirismo e qualche spunto ironico. Sembrano una sorta di haiku allucinatori, dove spesso la trama non è il punto cardine. Come costruisce le sue narrazioni, da che tipo di spunti arrivano e in generale qual è il processo con cui sviluppa i suoi racconti?

Dipende, a volte la storia inizia da una frase a volte invece da un’immagine. Mi è capitato spesso di passeggiare per strada ed essere colpito da un’immagine: può essere un signore che passeggia, qualcuno che consuma un pasto. Mi sono ritrovato poi a riflettere su quell’immagine e svilupparci sopra una storia.

Al momento però sento che una singola immagine non mi basta più. Ho bisogno di più immagini e una storia mi aiuta a metterle insieme costruendo qualcosa.

Le sue storie stanno raccogliendo grande successo in Europa: si aspettava che paure così intime e specifiche potessero diventare così universali?

No, non me lo aspettavo. Anche perché all’inizio della mia carriera ho provato a partecipare ad alcuni concorsi giapponesi e non ero mai stato selezionato e ho pensato di non avere talento. È solo quando ho pubblicato online la mia storia I fantasmi in orbita e questa ha ricevuto una buona accoglienza che ho iniziato a pensare di poter raccontare le mie storie anche a un pubblico più ampio.

Però, dal momento che io mi ispiro anche ad autori e artisti europei come Möebius o Lucian Freud, penso che la loro influenza possa in qualche modo avere un’eco nei lettori europei.

A proposito del body horror, per un lettore occidentale il primo incontro con i suoi lavori lascia pensare a registi come David Cronenberg e mangaka come Junji Ito: quali sono le sue fonti di ispirazione artistica e gli autori che sente affini nel suo approccio all’orrore, all’inquietudine e al body horror?

Per quanto riguarda la componente narrativa, una grandissima ispirazione mi arriva sicuramente da Stephen King. Essendo cresciuto con i manga giapponesi, avevo sviluppato la convinzione di dover avere una visione narrativa molto ampia, con tantissimi personaggi: i romanzi di King invece mi hanno insegnato quanto in realtà non serva necessariamente avere una storia ampia e che i personaggi possono anche essere pochi, ma molto incisivi.

Dal punto di vista grafico posso dire che sicuramente l’influenza maggiore per me è quella di Möebius, in particolare con l’opera Gli occhi del gatto.

Grazie per aver dedicato tempo alla nostra intervista.

Intervista realizzata dal vivo a Lucca Comics & Games venerdì 30 ottobre 2026.

Karmarket

Laureato in Design della comunicazione multimediale presso l’Università Shih Chien, ha lavorato come assistente alla regia in numerosi video musicali e spot pubblicitari e ha collaborato a diversi lungometraggi taiwanesi come storyboard artist, assistente alla regia, post-production animator e creatore di materiali promozionali per i social media. È autore della raccolta di racconti horror Riposa in Pezzi pubblicata in Italia da Mondadori nella collana Oscar Ink. Attualmente lavora come freelance, realizzando copertine di riviste e album musicali.