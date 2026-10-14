“Caro diario… sono una fata!!!”, il nuovo fumetto di Isotta Santinelli

Comunicato stampa

Dal successo su Instagram e dopo il brillante esordio di Si torna sempre dove si è stati male, Isotta Santinelli arriva in libreria per Gallucci Balloon con la parodia della prima stagione della serie Winx Club, realizzata su licenza di Rainbow. Un concentrato di gag dal ritmo irrefrenabile, un umorismo puro e senza forzature, che racchiude lo spirito di una generazione. Una graphic novel irriverente e che, soprattutto, fa ridere. Moltissimo.

Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna, Aisha: arrivano le Winx nella versione più spiritosa di sempre. Bloom scrive un diario segreto come un’adolescente Anni Novanta, Flora è vegana, e non mancano i riferimenti al mondo contemporaneo: social, relazioni, meme. Le nuove “amiKe fate” scopriranno i loro poteri, indagheranno sul passato di Bloom e affronteranno le perfide streghe Trix.

Caro diario… sono una fata!!! è la rivistazione uffciale della serie preferita dell’infanzia di moltissimi trentenni di oggi. Con un umorismo sfrontato e spontaneo, Santinelli farà tornare tutti bambine e bambini, senza mancare di far ridere gli adulti.

ISOTTA SANTINELLI (Modena, 1997) è fumettista e illustratrice. Dal 2022 dirige Slowcomix, associazione culturale che autoproduce fumetti umoristici. Grazie alle sue parodie delle Winx è diventata un fenomeno del web. Si torna sempre dove si è stati male è il suo primo libro per il grande pubblico, per il quale ha ricevuto il Premio Romics Nuovi Talenti ed è stata finalista al Premio Micheluzzi per la Miglior Opera Prima.

Caro diario… sono una fata!!!

Isotta Santinelli

Gallucci Balloon, 2026

128 pagine, cartonato, colori – 18,00 €

ISBN: 9791222114955