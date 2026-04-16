Zagorianità #31 e Zagor Index illustrato #501/600

Comunicato stampa

È disponibile e ordinabile il trentunesimo numero di Zagorianità, rivista di cronaca, approfondimento e attualità sul mondo di Zagor.

Racchiuse in una copertina di Joevito Nuccio, 156 pagine a colori di approndimenti, recensioni e analisi sulle storie di Zagor più recenti, con i rispettivi aneddoti e retroscena svelati dagli autori, un bilancio sull’attività da curatore di Moreno Burattini andato in pensione a nel 2025 e un’intervista al neo curatore dello Spirito con la Scure Antonio Serra, per capire come sarà la sua gestione di Zagor. Sempre dedicato a Serra, un focus che prende in esame tutta la sua attività da sceneggiatore (su Nathan Never e altre serie).

Completano il quadro tre interviste agli autori Gigi Simeoni, Italo Mattone e Simona Simone, un dossier completo di una ventina di pagine su Kandrax il mago, che ne analizza le origini, la psicologia, l’evoluzione dei poteri e le successive riletture confrontandole con quelle di Nolitta e un approfondimento con alcuni dati sulle vendite che hanno registrato alcuni albi di Zagor nel 2024 e 2025. Oltre a tutta una serie di approfondimenti e riflessioni su tematiche connesse con l’attualità zagoriana del momento.

Oltre alla rivista, è anche disponibile lo Zagor Index Illustrato 501/600,

speciale di Zagorianità per l’anno 2026, realizzato sulla scia dei quattro Zagor Index di Paolo Ferriani Editore tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000 dei quali è stato replicato un modello di impaginazione pressoché identico (cambia solo il formato, che è 17 x 24, come tutti i numeri di Zagorianità). Il volume inoltre fa seguito allo Zagor Index 401/500 pubblicato come Speciale nell’inverno del 2024.

Nelle sue 152 pagine e dietro una copertina di Marco Verni, vengono prese in esame le storie dello Spirito con la Scure che vanno dal #501 al #600 della numerazione Zagor Gigante, elencandone pregi, difetti, ispirazioni cinematografiche, curiosità, aneddoti vari, le frasi memorabili, una valutazione globale espressa con il voto tramite il numero di stellette e le scene più salienti. Il tutto corredato da un ricco apparato di immagini dei personaggi e dei momenti più significativi di ogni racconto.

Testi a cura di Diego Fantoni, Angelo Vannucci, Fabio Rosica e Marco Murineddu.

Per richiedere una copia di Zagorianità #31 e/o dello Zagor Index Illustrato 501/600 e per tutte le info sulle modalità di spedizione e di consegna, potete contattare la redazione della rivista inviando un messaggio WhatsApp al 3293041924 (Diego) o un’email a zagorianit@libero.it