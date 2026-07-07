Il nuovo numero di Zagorianità

Comunicato stampa

È disponibile e in fase di distribuzione tramite spedizione postale Zagorianità #32, rivista di cronaca, approfondimento e attualità sul mondo Zagoriano.

Le sue 160 pagine a colori, racchiuse da una copertina di Joevito Nuccio, contengono una serie di approfondimenti sui mutamenti caratteriali che lo Spirito con la Scure ha avuto nel corso degli anni tra i vari sceneggiatori e su come il personaggio è riuscito a conservarsi in questi 65 anni.

In rilievo, due dossier sulla ristampa TuttoZagor di cui quest’anno è ricorso il quarantennale e sulla collana Zenit Gigante II serie prima che venisse pubblicato il 52 di Zagor.

Completano il quadro numerose notizie di attualità zagoriana (con rivelazioni e anticipazioni inedite) e tre interviste: due ai disegnatori Fabrizio Russo e Giulia Pulerà e una a Giovanni Gallotta, editore che con la sua Frike Comics ristampa le storie di Zagor in Ungheria. Non mancano come al solito le analisi e gli approfondimenti sulle recenti storie uscite in edicola, con i rispettivi “dietro le quinte” svelati dai rispettivi autori.

Per richiedere una copia della rivista e per qualsiasi informazioni sulle modalità di spedizione e di consegna, potete contattare la redazione di Zagorianità inviando un messaggio al 3293041924 (Diego) o un’email a zagorianit@libero.it