È uscito Zagorianità #30 con lo speciale 2025 “Zagorerie”

Comunicato stampa

È disponibile il trentesimo numero di Zagorianità, rivista di cronaca, approfondimento e attualità sul mondo di Zagor.

Racchiuse da una copertina di Joevito Nuccio, 164 pagine a colori di approndimenti, analisi sulle recenti storie di Zagor, con i rispettivi aneddoti e retroscena svelati dagli autori.

Tra gli argomenti gli argomenti di attualità trattati in questo numero spiccano le anticipazioni sulle prossime storie in lavorazione, un’analisi sull’andamento della collana Color Zagor, una disamina sul bilancio della Sergio Bonelli Editore del 2024 e un’indagine di mercato sull’andamento delle vendite di Zagor a partire da aprile 2025, dopo gli aumenti dei prezzi di copertina degli albi.

Completano il quadro un’intervista a Carlo Lucarelli e a Salvatore Biddau, editore della casa editrice francese Fordis che sta ristampando Zagor Oltralpe, più un approfondimento sui libretti allegati agli Speciali di Zagor.

Per celebrare i dieci anni di attività editoriale della rivista poi, un dossier dove attraverso articoli e interviste, il direttore e gli altri fondatori raccontano Zagorianità, ripercorrendone la sua storia, con retroscena e curiosità varie.

È inoltre disponibile Zagorerie, speciale annuale 2025 della rivista.

Nelle sue 176 pagine a colori racchiuse da una copertina di Luigi Coppola, il volume celebra il complesso quanto affascinante mondo del collezionismo zagoriano.

Nelle pagine è presente una raccolta di tutto lo scibile uscito di Zagor dal 1961 a oggi da parte della casa editrice, di appassionati, fiere ed editori vari: rarità, cataloghi, albetti fuori serie, cartonati, portfoli, album, oggetti zagoriani, pubblicazioni varie; con fotografie e una valutazione della redazione del magazine per ogni pezzo, che possa essere anche d’aiuto ai collezionisti in fase di contrattazione nelle loro compravendite e per fornire un’idea più chiara di quanto possa valere un oggetto da collezione.

Completano il quadro una griglia con le quotazioni di ciascun numero degli albi Zenith e un ricco apparato di stampe distribuite alle fiere tra fine XX secolo e inizio degli anni 2000.

Per richiedere una copia del magazine e/o dello speciale potete contattare la redazione della rivista inviando un messaggio WhatsApp al 3293041924 (Diego) o inviando una mail a zagorianit@libero.it.