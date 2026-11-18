Deadline riporta in esclusiva che Grendel, la serie a fumetti creata da Matt Wagner e pubblicata da Dark Horse, diventerà uno show animato per la piattaforma di streaming Netflix.
Bobak Esfarjani (Alien: Earth, WandaVision) sarà sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner dell’adattamento in cui, dopo che la donna che ama viene brutalmente assassinata, Hunter Rose (il primo personaggio a rivestire il ruolo di Grendel nella serie a fumetti) si dedica a un unico scopo: la vendetta. Ma mentre si fa strada tra bande di strada, l’élite cittadina e il sottosuolo soprannaturale di New York a caccia dell’assassino, la possibilità di una vita reale lo costringe a una scelta: rinunciare a un potere assoluto o diventare proprio quel mostro a cui dà la caccia.
Esfarjani produrà il progetto in colaborazione con Chris Tongue, Tim Wiesch e Jay Komas per Dark Horse Entertainment, insieme a Lydia Antonini e lo stesso Wagner.
Netflix aveva in precedenza già tentato la strada di un adattamento nel 2012 come parte di un accordo con Dark Horse Entertainment, che poi non fu portato avanti.
Grendel fu pubblicato per la prima volta nel 1982 dalla casa editrice Comico per poi passare alla attuale Dark Horse in seguito alla bancarotta.