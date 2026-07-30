The Walking Dead: accordo milionario AMC/Netflix per diritti streaming

Nonostante il franchise di The Walking Dead abbia ormai un appeal meno forte rispetto a qualche anno fa, l’universo televisivo basato sul fumetto di Robert Kirkman continua a essere al centro di accordi milionari.

AMC Global Media e Netflix hanno infatti siglato un importante intesa, del valore di 500 milioni di dollari e della durata di cinque anni, per i diritti di streaming globali di tutte le serie dell’universo di The Walking Dead. Il risultato sarà la creazione di una piattaforma unificata con tutte le serie spin-off in co-esclusiva.

Sebbene la serie originale sia disponibile su Netflix dal 2011, il nuovo accordo espanderà la distribuzione dello show in nuovi territori come Regno Unito, Italia, Australia e Nuova Zelanda. L’accordo copre 371 episodi delle varie serie che saranno trasmesse in diversi paesi man mano che le licenze di streaming entreranno in vigore a partire dal prossimo anno.