The Walking Dead: accordo milionario AMC/Netflix per diritti streaming

30 Luglio 2026
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AMC e la piattaforma espandono la loro partnership sul franchise.
Thewalkingdead

Nonostante il franchise di The Walking Dead abbia ormai un appeal meno forte rispetto a qualche anno fa, l’universo televisivo basato sul fumetto di Robert Kirkman continua a essere al centro di accordi milionari.

AMC Global Media e Netflix hanno infatti siglato un importante intesa, del valore di 500 milioni di dollari e della durata di cinque anni, per i diritti di streaming globali di tutte le serie dell’universo di The Walking Dead. Il risultato sarà la creazione di una piattaforma unificata con tutte le serie spin-off in co-esclusiva.

Sebbene la serie originale sia disponibile su Netflix dal 2011, il nuovo accordo espanderà la distribuzione dello show in nuovi territori come Regno Unito, Italia, Australia e Nuova Zelanda. L’accordo copre 371 episodi delle varie serie che saranno trasmesse in diversi paesi man mano che le licenze di streaming entreranno in vigore a partire dal prossimo anno.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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