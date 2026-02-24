Gigi Cavenago premiato agli Annie Awards per “Love, Death + Robots”

Il 21 Febbraio 2026 si sono tenute le premiazioni degli Annie Awards, che possono essere considerati alla stregua degli Oscar per il mondo dell’animazione.

L’edizione è stata dominata letteralmente dal fenomeno KPop Demon Hunters (di cui vi abbiamo parlato in questo confronto tra le scelte artistiche Sony Animation contro quelle Disney Pixar), che si è portato a casa i premi in ogni categoria in cui era candidato: Best Feature, Best FX, Best Character Animation, Best Character Design, Best Direction, Best Music, Best Production Design, Best Editorial, Best Writing e Best Voice Acting ad Arden Cho (che dà voce a Rumi).

Da segnalare il premio per la categoria Best Production Design, che è stato vinto dal fumettista e illustratore italiano Gigi Cavenago per il suo ruolo di direttore artistico nell’episodio Così Zeke ha scoperto la religione (How Zeke Got Religion) della serie Love, Death + Robots prodotta da Netflix.

Questo riconoscimento si aggiunge a quello ricevuto per lo stesso ruolo agli Emmy Award 2025, il più importante premio legati ai prodotti televisivi.

How Zeke Got Religion, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, vede l’equipaggio di un bombardiere affrontare orrori Lovecraftiani che metteranno a dura prova la loro resistenza. È sicuramente uno degli episodi più prettamente horror della stagione e della serie intera, oltre che uno dei migliori in senso generale, con una forte e distintiva personalità artistica.

Gigi Cavenago ha debuttato con Star Comics, dove è stato uno dei disegnatori della serie di Jonathan Steele. Passato in Sergio Bonelli Editore, inizia la sua collaborazione con l’editore milanese su Cassidy e Orfani per approdare a Dylan Dog e diventarne il copertinista ufficiale, sostituendo Angelo Stano. Nel 2022 ha collaborato con Mark Millar disegnando la terza miniserie di The Magic Order per Image Comics.