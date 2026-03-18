Tutto pronto per la 36ª edizione di Romics, tra grandi ospiti e mostre interattive

Tra grandi ospiti provenienti dal mondo del fumetto, del cinema e non solo, tante mostre affascinanti ed esclusive, gare di cosplay e musica, è tutto pronto per Romics, festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games. Giunto alla sua 36ª edizione, Romics rappresenta un evento imperdibile per gli appassionati della cultura pop e non solo, dimostrando negli anni di saper coinvolgere e unire più generazioni tra loro. E, come da molti anni, Lo Spazio Bianco è media partner ufficiale del festival che avrà luogo da giovedì 9 a domenica 12 aprile 2026 presso Fiera di Roma.

Anche quest’anno saranno consegnati i Romics d’Oro a molte personalità del fumetto, del cinema e, per la prima volta nella storia del festival, anche del videogioco. Sono due i nomi legati alla nona arte che verranno premiati: Lorenzo Mattotti, tra i più importanti e originali fumettisti e illustratori del panorama italiano, e Sara Pichelli, disegnatrice di punta della Marvel Comics nonché co-autrice di Miles Morales che negli anni si è visto incrementare la propria notorietà grazie anche ai videogiochi e ai film animati prodotti da Sony.

Lato cinema, riceveranno il premio Romics Bill Plymton e Victor Perez. Il primo è fumettista, illustratore e animatore, tra i pochissimi che ancora disegnano a mano ogni singolo fotogramma, e che conta tra le sue produzioni anche collaborazioni con grandi nomi della musica come Kenye West e Madonna. Perez è un regista ed effettista spagnolo tra i più richiesti nel mondo del cinema, lavorando con grandi film e saghe come Harry Potter, Star Wars e l’ultima pellicola dedicata ai Fantastici Quattro.

Riceverà il Romics d’Oro anche Rhianna Pratchett, figlia dello scrittore Terry Pratchett, autrice di videogiochi di successo quali gli ultimi Tomb Raider, Mirror’s Edge e Heavenly Sword, divenuti dei veri cult del medium. Si tratta di una novità assoluta per il festival.

Immancabili anche i Romics Special, che vedono la presenza in fiera di autori e autrici provenienti da tutto il mondo, come Cassandra Calin, fumettista canadese autrice di un webcomic di successo e che presenterà il graphic novel “New Girl”, e Gigi Cavenago, fumettista e illustratore milanese, matita di molte storie di Dylan Dog e altri fumetti Bonelli, e che vanta collaborazioni con autori importanti del calibro di Mark Millar e recentemente vincitore di un Emmy per il suo lavoro su un episodio della serie Netflix “Love Death & Robots”.

Presenti in fiera anche Jérémie Almanza, in collaborazione con Tunuè, autore della serie Greenwood, e Cecilia Randall, scrittrice fantasy che presenterà il suo ultimo lavoro, “Kitsune”.

Tante le mostre che si potranno visitare in questa edizione Romics. Tra le altre, un’esposizione interamente dedicata Mattotti, e una mostra con lavori originali e non a tema supereroine dal titolo Superheroines – Pop, Cult & Immagination. Saranno due le esposizioni interattive: la prima dedicata ai 30 anni di Space Jam, celebre pellicola in tecnica mista con protagonisti i Looney Toons e Michael B. Jordan, per la prima volta in Italia, mentre la seconda incentrata sul nuovo film di Lee Cronin, La mummia, in uscita ad aprile.

Come da tradizione, nei vari padiglioni saranno presenti anche l’Artist Alley, spazio dedicato agli artisti emergenti e indipendenti, così come un’area per i più piccini tra workshop e divertimento. Prosegue anche il contest Disegnamo il Maggio, giunto alla sua quarta edizione, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, dove verrà eletta l’immagine ufficiale per la campagna Il Maggio dei Libri.

Anche per questa edizione di Romics ci sarà da divertirsi e da emozionarsi, con tante iniziative e firme del mondo della cultura. Tra panel, signature session, presentazioni, sessioni di gaming e live tutti da ballare e da cantare, il festival romani è pronto per animare la Capitale, e noi de Lo Spazio Bianco, partner media ufficiale del festival, siamo pronti per raccontarvelo!