Garfield: Prime immagini nuova serie animata un ritorno alle origini

14 Novembre 2026
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Il popolare gatto creato da Jim Davis torna al 2D con una nuova serie animata.
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USA Today ha diffuso le prime immagini di Garfield, nuova serie animata basata sul popolare personaggio creato da Jim Davis, il cui debutto è atteso per dicembre sulla piattaforma Paramount Plus.

Dopo anni di prodotti di animazione, inclusi i film per il grande schermo, che hanno presentato le spassose vicende del simpatico gatto con l’utilizzo della computer grafica, la nuova serie il cui titolo sarà semplicemente Garfield, tornerà ai fasti classici di un tempo con una animazione in 2D come Garfield and Friends, andata in onda dal 1988 al 1994 e trasmessa anche in Italia.

Sono passati ormai 30 anni dall’ultima volta che abbiamo visto Garfield in 2D – ha dichiarato Dave H. Johnson, produttore esecutivo – Le generazioni più recenti, cresciute con Garfield, non sanno nemmeno che sia nato come fumetto o che sia esistito in versione 2D. Sembra qualcosa di nuovo, proprio perché non si vedeva da così tanto tempo. Questo è Garfield nella sua forma più autentica. Stiamo tornando alle origini.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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