Garfield: Prime immagini nuova serie animata un ritorno alle origini

USA Today ha diffuso le prime immagini di Garfield, nuova serie animata basata sul popolare personaggio creato da Jim Davis, il cui debutto è atteso per dicembre sulla piattaforma Paramount Plus.

Dopo anni di prodotti di animazione, inclusi i film per il grande schermo, che hanno presentato le spassose vicende del simpatico gatto con l’utilizzo della computer grafica, la nuova serie il cui titolo sarà semplicemente Garfield, tornerà ai fasti classici di un tempo con una animazione in 2D come Garfield and Friends, andata in onda dal 1988 al 1994 e trasmessa anche in Italia.

Sono passati ormai 30 anni dall’ultima volta che abbiamo visto Garfield in 2D – ha dichiarato Dave H. Johnson, produttore esecutivo – Le generazioni più recenti, cresciute con Garfield, non sanno nemmeno che sia nato come fumetto o che sia esistito in versione 2D. Sembra qualcosa di nuovo, proprio perché non si vedeva da così tanto tempo. Questo è Garfield nella sua forma più autentica. Stiamo tornando alle origini.