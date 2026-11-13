Avengers: Doomsday affronterà conseguenze anni senza un team organizzato

Intervistato da Empire Magazine, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha sottolineato che Avengers: Doomsday affronterà le conseguenze di anni in cui, dopo gli eventi di Endgame, non vi è stata la presenza di alcun team organizzato degli Eroi più Potenti della Terra.
Siamo reduci da anni in cui, apparentemente, non c’è stato un team degli Avengers organizzato, ed è proprio in questo momento che si trovano ad affrontare queste incursioni – racconta Feige – È sempre divertente mettere i propri eroi in una posizione di difficoltà.
Per Anthony Mackie, che riprende il ruolo di Sam Wilson come nuovo Capitan America, questo capitolo è la possibilità per il pubblico di vederlo finalmente come leader.
In Endgame, Steve gli ha dato lo scudo dicendo: “Devi essere tu il leader degli Avengers”. Ora lo vedremo maggiormente alla guida del gruppo in battaglia.
Pedro Pascal, invece, ha parlato della relazione tra Reed Richards/Mr. Fantastic e Victor Von Doom, sottolineandone il legame.
Sono legati in molti modi diversi. Sono uniti in quanto scienziati. Ragionano insieme attraverso la lente della scienza e della matematica, pensando in modi che alla maggior parte delle persone risultano estranei. È inevitabile che si crei un legame di amicizia e affinità, che ci si senta meno soli al mondo sapendo che esiste una mente pari, se non addirittura superiore, alla propria.