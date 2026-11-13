Avengers: Doomsday affronterà conseguenze anni senza un team organizzato

13 Novembre 2026
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Il dopo Endgame e lo status del gruppo uno dei nodi centrali del film.
Destino doomsday1

Intervistato da Empire Magazine, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha sottolineato che Avengers: Doomsday affronterà le conseguenze di anni in cui, dopo gli eventi di Endgame, non vi è stata la presenza di alcun team organizzato degli Eroi più Potenti della Terra.

Siamo reduci da anni in cui, apparentemente, non c’è stato un team degli Avengers organizzato, ed è proprio in questo momento che si trovano ad affrontare queste incursioni – racconta Feige – È sempre divertente mettere i propri eroi in una posizione di difficoltà.

Per Anthony Mackie, che riprende il ruolo di Sam Wilson come nuovo Capitan America, questo capitolo è la possibilità per il pubblico di vederlo finalmente come leader.

In Endgame, Steve gli ha dato lo scudo dicendo: “Devi essere tu il leader degli Avengers”. Ora lo vedremo maggiormente alla guida del gruppo in battaglia.

Pedro Pascal, invece, ha parlato della relazione tra Reed Richards/Mr. Fantastic e Victor Von Doom, sottolineandone il legame.

Sono legati in molti modi diversi. Sono uniti in quanto scienziati. Ragionano insieme attraverso la lente della scienza e della matematica, pensando in modi che alla maggior parte delle persone risultano estranei. È inevitabile che si crei un legame di amicizia e affinità, che ci si senta meno soli al mondo sapendo che esiste una mente pari, se non addirittura superiore, alla propria.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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