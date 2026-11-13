“Francis” di Loputyn torna in una nuova edizione

Per festeggiare i dieci anni dalla sua prima pubblicazione (qui la nostra recensione), Gigaciao riporta in libreria Francis, fiaba dark di Loputyn, in una prestigiosa edizione cartonata corredata da una copertina e un epilogo inediti.
Vera e propria summa della poetica dell’illustratrice e fumettista bresciana, Francis è un racconto etereo e rarefatto, dove la componente estetica domina con un lavoro delicato e gotico che sembra mescolare l’estetica di illustratori vittoriani (come Arthur Rackham) a suggestioni che vengono dal manga e dall’animazione nipponica. Il nuovo capitolo a corredo della ristampa è un episodio muto in cui ritroviamo Metillia, la strega protagonista dell’opera, più adulta. La vediamo correre con lo spirito lupo e affrontarlo, lui e il nero di cui è composto il suo cuore.
Come la storia che la precede, la sequenza ha una valenza simbolica che lascia al lettore diverse possibili strade interpretative, di cui questa volta l’autrice stessa fornisce una propria visione grazie ad alcuni testi a corredo che chiudono il volume.
Abbiamo parlato di:
Francis
Loputyn
Gigaciao, 2026
128 pagine, cartonato, colori – € 23,00
ISBN: 9791257540180