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“Francis” di Loputyn torna in una nuova edizione

13 Novembre 2026
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In occasione del decennale dell’opera, Gigaciao ripropone la graphic novel di Loputyn corredata da un epilogo inedito.
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9791257540180
Per festeggiare i dieci anni dalla sua prima pubblicazione (qui la nostra recensione), Gigaciao riporta in libreria Francis, fiaba dark di Loputyn, in una prestigiosa edizione cartonata corredata da una copertina e un epilogo inediti.

Vera e propria summa della poetica dell’illustratrice e fumettista bresciana, Francis è un racconto etereo e rarefatto, dove la componente estetica domina con un lavoro delicato e gotico che sembra mescolare l’estetica di illustratori vittoriani (come Arthur Rackham) a suggestioni che vengono dal manga e dall’animazione nipponica. Il nuovo capitolo a corredo della ristampa è un episodio muto in cui ritroviamo Metillia, la strega protagonista dell’opera, più adulta. La vediamo correre con lo spirito lupo e affrontarlo, lui e il nero di cui è composto il suo cuore.

Come la storia che la precede, la sequenza ha una valenza simbolica che lascia al lettore diverse possibili strade interpretative, di cui questa volta l’autrice stessa fornisce una propria visione grazie ad alcuni testi a corredo che chiudono il volume.

 

Abbiamo parlato di:
Francis
Loputyn
Gigaciao, 2026
128 pagine, cartonato, colori – € 23,00
ISBN: 9791257540180

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Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

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