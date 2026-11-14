VisionQuest: Finale di serie il più visto per un prodotto Marvel negli ultimi tre anni

14 Novembre 2026
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La serie macina record e trascina la vendita dei biglietti di Avengers: Doomsday.
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VisionQuest, la serie Disney Plus che ha visto il ritorno del sintezoide interpretato da Paul Bettany, ha registrato il finale per un prodotto Marvel più seguito degli ultimi tre anni.

L’episodio dal titolo “Per sempre”, ha totalizzato 3.7 milioni di visualizzazioni in un solo giorno sulla piattaforma Disney Plus a livello globale, segnando il record per lo show e un incremento del 44% rispetto all’episodio precedente, marcando uno dei migliori risultati fin dalla seconda stagione di Loki.

VisionQuest ha avuto ottimi riscontri anche nelle classifiche Nielsen (società da sempre specializzata nella misurazione dell’audience) dedicate allo streaming, piazzandosi al sesto posto tra le serie originali nella settimana dal 26 ottobre al 1° novembre.

Secondo fonti Disney, in seguito alla messa in onda dell’ultimo episodio, che contiene una scena post-credits direttamente collegata ad Avengers: Doomsday, si è registrato anche un picco nelle vendite dei biglietti per la pellicola Marvel Studios in uscita tra un mese.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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