Box Office USA – Avengers: Doomsday verso debutto da record

Secondo quanto riportato da BoxOfficeTheory, Avengers: Doomsday è proiettato verso un possibile debutto al botteghino americano stimato tra i 340 e i 369 milioni di dollari, una cifra che segnerebbe un nuovo record e batterebbe quello recente di Spider-Man: Brand New Day, il quale esordì nel Nord America con 360 milioni di dollari.
Dune -Parte 3, principale avversario della pellicola Marvel Studios e in uscita lo stesso giorno, dovrebbe invece esordire tra i 91 e i 100 milioni di dollari, portando comunque a una delle giornate più importanti per gli incassi USA, con una cifra totale complessiva che andrebbe oltre i 400 milioni di dollari