Box Office USA – Avengers: Doomsday verso debutto da record

14 Novembre 2026
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La pellicola Marvel Studios potrebbe battere il recente record di Spider-Man: Brand New Day.
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Secondo quanto riportato da BoxOfficeTheory, Avengers: Doomsday è proiettato verso un possibile debutto al botteghino americano stimato tra i 340 e i 369 milioni di dollari, una cifra che segnerebbe un nuovo record e batterebbe quello recente di Spider-Man: Brand New Day, il quale esordì nel Nord America con 360 milioni di dollari.

Dune -Parte 3, principale avversario della pellicola Marvel Studios e in uscita lo stesso giorno, dovrebbe invece esordire tra i 91 e i 100 milioni di dollari, portando comunque a una delle giornate più importanti per gli incassi USA, con una cifra totale complessiva che andrebbe oltre i 400 milioni di dollari

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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