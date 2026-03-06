Garfield: Paramount+ ordina serie animata

6 Marzo 2026
di
Il personaggio creato da Jim Davis protagonista di una serie in 2D.
Garfield

Deadline riporta, in esclusiva, che Paramount+ ha ordinato una serie animata in 2D basata sul famoso personaggio di Garfield creato dal disegnatore Jim Davis, che nella versione originale avrà la voce dell’attore Lamorne Morris (New Girl).

Lo show animato, dal titolo Garfield, realizzato da Nickelodeon Animation Studios, vedrà il coinvolgimento di Dave H. Johnson e John Trabbic III come produttori esecutivi.

Si tratta della prima serie animata dal 2009, quando fu realizzata The Garfield Show, trasmessa negli Stati Uniti su Cartoon Network/Boomerang e in Italia su Boomerang.

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

