Garfield: Paramount+ ordina serie animata

Deadline riporta, in esclusiva, che Paramount+ ha ordinato una serie animata in 2D basata sul famoso personaggio di Garfield creato dal disegnatore Jim Davis, che nella versione originale avrà la voce dell’attore Lamorne Morris (New Girl).
Lo show animato, dal titolo Garfield, realizzato da Nickelodeon Animation Studios, vedrà il coinvolgimento di Dave H. Johnson e John Trabbic III come produttori esecutivi.
Si tratta della prima serie animata dal 2009, quando fu realizzata The Garfield Show, trasmessa negli Stati Uniti su Cartoon Network/Boomerang e in Italia su Boomerang.