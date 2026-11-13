Comunicato stampa

Foodmetti e Noise Cinemino presentano:

Mirka Andolfo e Teo Musso raccontano i 30 anni di Baladin

Trent’anni di birra, storie e sperimentazione raccontati attraverso il linguaggio del fumetto. Domenica 15 novembre, Foodmetti e Noise Cinemino presentano un appuntamento speciale dedicato al Calendario dell’Avvento 2026 del Birrificio Baladin, realizzato per celebrare i trent’anni dalla nascita del birrificio e illustrato da Mirka Andolfo, tra le più apprezzate artiste italiane del fumetto internazionale e vincitrice di un prestigioso Harvey Award. A raccontare il progetto saranno presenti la stessa Mirka Andolfo e Teo Musso, fondatore e mastro birraio di Baladin, tra i pionieri della rivoluzione della birra artigianale in Italia. Un’occasione per scoprire come tre decenni di storia, personaggi e prodotti del birrificio di Piozzo abbiano preso forma nelle illustrazioni dell’artista. Ad arricchire il pomeriggio ci sarà anche un pop-up store della fumetteria Funside. A seguire, firmacopie sui libri acquistati e sulle cartoline esclusive realizzate per l’evento.

Un appuntamento per incontrare due protagonisti di mondi creativi diversi ma accomunati dalla passione per la sperimentazione, la cultura e il gusto. Perché anche una birra, proprio come un fumetto, può raccontare una storia. Domenica 15 Novembre dalle 15:00 Noise Il Cinemino – Via Ascanio Sforza 49 Milano

Instagram: Foodmetti_artisti_delle_tavole